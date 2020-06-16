Будущее Азиатско-Тихоокеанского региона: каждый за себя?

Новости

Власти Испании закупят полмиллиона ноутбуков и планшетов для школьников 17:56
В США авиакомпании не возьмут на борт пассажиров без масок 17:54
В Москве курьер украл бумажник сотрудника посольства Турции 17:47
Toyota Supra разбили о дерево на ровной дороге во время тест-драйва 17:45
В Башкирии на сбившего подростков таксиста завели дело 17:42
Число жертв перестрелки в Ингушетии выросло до пяти 17:37
"Единая Россия" назвала пять новых кандидатов на губернаторские выборы 17:27
"Единая Россия" поддержит всех самовыдвиженцев на выборах губернатора 17:10
На набережной Фонтанки насмерть разбился мотоциклист 17:04
В Белгородской области открыли пляжи 17:01
Еще один автомобиль для российского рынка начали собирать в Беларуси 17:00
Надежда Бабкина рассказала о романе с Александром Розенбаумом 16:53
В РФ летом откроют около 5 тысяч детских лагерей 16:52
Баржу "Фортуна" хотят использовать в достройке "Северного потока-2" 16:46
СК возбудил уголовное дело по факту перестрелки в Ингушетии 16:46
Регионы России накроет аномальная жара 16:44
Новый комплекс азотных удобрений начнут возводить в Гродно 16:41
Московская биржа запустит торги иностранными акциями до конца лета 16:37
На Кубани полицейского заподозрили в выбивании показаний силой 16:37
В Волгоградской области режим самоизоляции снимут 23 июня 16:31
Провалившейся в России корейской автокомпании найдут нового владельца 16:27
Иванов не ожидает банкротств на рынке авиаперевозок РФ 16:26
Сценарист "12 лет рабства" назвал Квентина Тарантино расистом 16:23
Главу управления ЖКХ Геленджика обвинили в мошенничестве 16:22
Посольство РФ во Франции выясняет ситуацию с беспорядками в Дижоне 16:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда абитуриентам лучше подавать документы в вузы
Когда абитуриентам лучше подавать документы в вузы
Какие факторы нельзя будет использовать для изменения тарифа автострахования
Какие факторы нельзя будет использовать для изменения тарифа автострахования
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
16.06.2020 17:09
Рубрика: Власть

Будущее Азиатско-Тихоокеанского региона: каждый за себя?

Текст: Константин Волков
В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) сегодня разрушается система, которая действовала на протяжении последних тридцати лет. На наших глазах регион становится биполярным, вслед за остальным миром. И происходит это на фоне пандемии коронавируса. Что ждет густонаселенный и экономически активный АТР? Эксперты Международного дискуссионного клуба "Валдай" обсудили это 16 июня в ходе международной онлайн-конференции "Перспективы новой биполярности и ее воздействие на АТР".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В ближайшее десятилетие АТР будет развиваться под воздействием биполярности, так как у Китая и США нет конкурентов. Америке союзники уже не нужны, а Китай еще не готов к полноценным союзникам в регионе", - заявил замдиректора, руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО Александр Ломанов.

Фото: iStock
Китай и Сингапур вновь возобновили взаимные поездки

Все эксперты сходятся на том, что ухудшение отношений Китая и США, усугубленное пандемией коронавируса, отбрасывает АТР назад, от объединения Азии к варианту, когда каждый за себя. "Поскольку именно в связи с АТР зарождалась и крепла мечта о XXI веке как о "Веке Азии", то под большим вопросом оказывается и вероятность материализации этой мечты", - опасается директор Центра АСЕАН МГИМО Виктор Сумский.

"Наибольшее беспокойство у меня вызывает не сама эпидемия, а то, как страны реагируют на эту эпидемию, - отметил профессор кафедры экономики в Университете Ханьян (Южная Корея) Хонгул Хан. - Мир может быть отброшен назад на несколько десятилетий. Впервые за всю историю мы столкнулись с таким глобальным карантином, который обрубил цепочки поставок и очень серьезно повлиял на экономическую жизнь государств".

По его словам, восстановление цепочек поставок займет большое количество времени. В то же время инвесторы станут в первую очередь думать о безопасности, а не о результате вложений.

"В экономике сейчас господствует страх. Экономика может скатиться в рецессию", подчеркнул основатель и директор Внешнеполитического сообщества Индонезии Дино Пати Джалал.

Фото: iStock
Какие меры примут авиакомпании в условиях пандемии коронавируса

Многие страны АТР будут вынуждены теперь в первую очередь ориентироваться на развитие собственных возможностей, прогнозирует председатель Института Ближнего Востока Национального университета Сингапура, старший научный сотрудник Школы социальных наук Сингапурского университета управления Билахари Каусикан. По его мнению, И США, и Китай ослабнут в результате пандемии, и другие страны региона постараются диверсифицировать свои риски, стараясь сохранить хорошие отношения как с Вашингтоном, так и с Пекином, но в то же время понимая, что рассчитывать в первую очередь надо на собственные силы.

"Есть тенденция к деглобализации и обеспечению безопасности поставок, - согласна профессор факультета политического управления и Высшей школы средств массовой информации и управления японского Университета Кейо Йоко Хиросэ. - Государства будут обращать больше внимания на увеличение своих производственных способностей, на кибербезопасность, на собственные цепочки поставок".

По ее мнению, "деглобализация и рост национализма в будущем представляются неизбежными. Необходимо налаживать новые связи между государствами".

При этом, если говорить о биполярном Азиатско-Тихоокеанском регионе, то нет уверенности, что Китай, при всем его ускоренном развитии в последние годы, может равняться по силе с США. Это отметил доцент Школы передовых международных и региональных исследований, замдиректора Центра по изучению России Восточно-Китайского педагогического университета Синь Чжан.

"Китай отстаёт от США по экономическим и военным параметрам. Он не имеет союзников, и он не является мессианским центром силы. У Китая нет идеологии, которую он может предложить миру", считает эксперт.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Россия стала четвертой в мире по объему закупок оружия в 2019 году

При этом есть опасение, что противостояние Пекина и Вашингтона негативно скажется на окружающих странах. "И Китай, и США должны проявить ответственность и не впутывать в свои проблемы других. Они должны проявить сдержанность и действовать по правилам", отметил в этой связи гендиректор Института Южно-Китайского моря при Дипломатической академии Вьетнама Нгуен Хун Сон.

Что касается роли России, то она, по словам программного директора клуба "Валдай" Тимофея Бордачева, "может играть большую дипломатическую роль, развивая отношения с другими государствами, помимо США и Китая". При этом Россия останется, по его словам, другом Китая, так же, как Европа останется другом США, но при этом Россия и Европа могут всерьез сотрудничать, в том числе и в АТР.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире В мире США В мире Восточная Азия Китай

Главное сегодня

Иванов назвал условие возобновления международных полетов
Минобороны: Парады Победы пройдут в 28 российских городах
Число жертв перестрелки в Ингушетии выросло до пяти
Кремль призвал к сдержанности в ситуации на Корейском полуострове
Граждане получат скидку до 95% на перевод автомобиля на газ
Начался прием заявлений для голосования на дому по поправкам в Конституцию
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
Родители почти 20 млн детей получили выплаты по 10 тысяч рублей