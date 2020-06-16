Будущее Азиатско-Тихоокеанского региона: каждый за себя?

В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) сегодня разрушается система, которая действовала на протяжении последних тридцати лет. На наших глазах регион становится биполярным, вслед за остальным миром. И происходит это на фоне пандемии коронавируса. Что ждет густонаселенный и экономически активный АТР? Эксперты Международного дискуссионного клуба "Валдай" обсудили это 16 июня в ходе международной онлайн-конференции "Перспективы новой биполярности и ее воздействие на АТР".

"В ближайшее десятилетие АТР будет развиваться под воздействием биполярности, так как у Китая и США нет конкурентов. Америке союзники уже не нужны, а Китай еще не готов к полноценным союзникам в регионе", - заявил замдиректора, руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО Александр Ломанов.

Все эксперты сходятся на том, что ухудшение отношений Китая и США, усугубленное пандемией коронавируса, отбрасывает АТР назад, от объединения Азии к варианту, когда каждый за себя. "Поскольку именно в связи с АТР зарождалась и крепла мечта о XXI веке как о "Веке Азии", то под большим вопросом оказывается и вероятность материализации этой мечты", - опасается директор Центра АСЕАН МГИМО Виктор Сумский.

"Наибольшее беспокойство у меня вызывает не сама эпидемия, а то, как страны реагируют на эту эпидемию, - отметил профессор кафедры экономики в Университете Ханьян (Южная Корея) Хонгул Хан. - Мир может быть отброшен назад на несколько десятилетий. Впервые за всю историю мы столкнулись с таким глобальным карантином, который обрубил цепочки поставок и очень серьезно повлиял на экономическую жизнь государств".

По его словам, восстановление цепочек поставок займет большое количество времени. В то же время инвесторы станут в первую очередь думать о безопасности, а не о результате вложений.

"В экономике сейчас господствует страх. Экономика может скатиться в рецессию", подчеркнул основатель и директор Внешнеполитического сообщества Индонезии Дино Пати Джалал.

Многие страны АТР будут вынуждены теперь в первую очередь ориентироваться на развитие собственных возможностей, прогнозирует председатель Института Ближнего Востока Национального университета Сингапура, старший научный сотрудник Школы социальных наук Сингапурского университета управления Билахари Каусикан. По его мнению, И США, и Китай ослабнут в результате пандемии, и другие страны региона постараются диверсифицировать свои риски, стараясь сохранить хорошие отношения как с Вашингтоном, так и с Пекином, но в то же время понимая, что рассчитывать в первую очередь надо на собственные силы.

"Есть тенденция к деглобализации и обеспечению безопасности поставок, - согласна профессор факультета политического управления и Высшей школы средств массовой информации и управления японского Университета Кейо Йоко Хиросэ. - Государства будут обращать больше внимания на увеличение своих производственных способностей, на кибербезопасность, на собственные цепочки поставок".

По ее мнению, "деглобализация и рост национализма в будущем представляются неизбежными. Необходимо налаживать новые связи между государствами".

При этом, если говорить о биполярном Азиатско-Тихоокеанском регионе, то нет уверенности, что Китай, при всем его ускоренном развитии в последние годы, может равняться по силе с США. Это отметил доцент Школы передовых международных и региональных исследований, замдиректора Центра по изучению России Восточно-Китайского педагогического университета Синь Чжан.

"Китай отстаёт от США по экономическим и военным параметрам. Он не имеет союзников, и он не является мессианским центром силы. У Китая нет идеологии, которую он может предложить миру", считает эксперт.

При этом есть опасение, что противостояние Пекина и Вашингтона негативно скажется на окружающих странах. "И Китай, и США должны проявить ответственность и не впутывать в свои проблемы других. Они должны проявить сдержанность и действовать по правилам", отметил в этой связи гендиректор Института Южно-Китайского моря при Дипломатической академии Вьетнама Нгуен Хун Сон.

Что касается роли России, то она, по словам программного директора клуба "Валдай" Тимофея Бордачева, "может играть большую дипломатическую роль, развивая отношения с другими государствами, помимо США и Китая". При этом Россия останется, по его словам, другом Китая, так же, как Европа останется другом США, но при этом Россия и Европа могут всерьез сотрудничать, в том числе и в АТР.