Что делать, если приставы арестовали кредитный счет

Новости

Актриса из "Гарри Поттера" ждет третьего ребенка 21:50
Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке 21:41
Из-за новой вспышки коронавируса в Пекине отменены более 900 авиарейсов 21:37
Анна Попова: Ветераны смогут смотреть парад на Красной площади без масок 21:31
Умер знаменитый рыжий кот по кличке Боб 21:29
Рособрнадзор не будет требовать сдавать ЕГЭ в маске и перчатках 21:24
За 2020 год в России произведут медицинских масок на 20 млрд рублей 21:19
Михаил Мурашко заявил о низкой изменчивости коронавируса 21:17
СМИ: Еще 17 индийских солдат погибли на границе с Китаем 21:07
В чумном могильнике в Литве найдена жертва тропического сифилиса 20:38
Биологи нашли в организме человека резервуар для хранения ВИЧ 20:28
Фигуристка Липницкая подтвердила, что скоро станет мамой 19:41
Сенаторы предложили прописать в кодексе правила оплаты нерабочих дней при ЧС 19:29
Свободны треть коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом 19:16
В Сочи столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие 18:49
DC организует собственную выставку на замену Comic-Con 18:47
Российские самолеты-амфибии помогу Турции в борьбе с пожарами 18:26
Мурад Мусаев официально стал главным тренером ФК "Краснодар" 18:25
Болгария продлит летний туристический сезон до конца октября 18:08
Под Калининградом дайверов задержали за незаконную добычу янтаря 18:02
Volkswagen и Ford вместе выпустят три автомобиля 18:00
Джеймс Ганн покинет Marvel после третьих "Стражей Галактики" 17:59
Синоптики пообещали рекордную за 128 лет жару в Москве 17:58
В Череповце локализовали разлив бензола 17:58
Мэру Франкфурта-на-Одере грозит крупный штраф за объятия с польским мэром 17:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда абитуриентам лучше подавать документы в вузы
Когда абитуриентам лучше подавать документы в вузы
Какие факторы нельзя будет использовать для изменения тарифа автострахования
Какие факторы нельзя будет использовать для изменения тарифа автострахования
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
16.06.2020 21:12
Рубрика: Экономика

Что делать, если приставы арестовали кредитный счет

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 131(8185)
Член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина сообщила, что на практике распространены ситуации, когда судебные приставы накладывают арест на кредитные счета граждан.
Если у гражданина действительно есть долг, отменить арест можно только после полного расчета. Фото: Photoxpress Если у гражданина действительно есть долг, отменить арест можно только после полного расчета. Фото: Photoxpress
Если у гражданина действительно есть долг, отменить арест можно только после полного расчета. Фото: Photoxpress

"Нередко службой судебных приставов накладывается арест на карту должника, открытую при оформлении кредита на товар, - рассказывает она. - Бывает, что у человека погашены задолженности по исполнительному производству, но по ошибке арест счетов все-таки происходит. В таком случае можно его оперативно отменить, хотя в период противоэпидемиологических мер это затруднительно".

Фото: Георгий Андреев/ТАСС
Верховный суд разрешил отдавать долги услугами

Как рассказывают эксперты, можно зарегистрироваться в "Личном кабинете стороны исполнительного производства" на официальном сайте ФССП России. С помощью этого сервиса можно не только узнать о ходе исполнительного производства, но и обратиться к представителям службы судебных приставов с заявлением или ходатайством в электронном виде. Получив информацию о наличии задолженностей, их можно тут же погасить. Сервис "Интерактивный помощник стороны исполнительного производства" предлагает определенный алгоритм действий для решения конкретной проблемы.

Если счета арестованы не по ошибке и долг у человека действительно есть, то снять арест невозможно, пока исполнительный лист не будет закрыт. Так что внести текущий платеж по действующему кредиту не получится: деньги уйдут на погашение старых долгов. "Оснований для иска к банку нет: они исполнили законные требования ФССП, - говорит юрист. - А в кредитном договоре прописана ваша обязанность вносить платежи на счет для обслуживания кредита".

3,5 миллиона должников числились в списках невыездных, по данным на 1 мая

При этом новые долги будут расти за счет пени и неустойки, ведь за просрочку человеку придется ответить. Арест счета будет его личной проблемой. Более того, гражданин порой мог не сразу узнать, что деньги не доходят до цели.

"Такой, по моему мнению, "незаконный перехват денег" должен быть урегулирован на законодательном уровне с внесением четких правил в законе "Об исполнительном производстве", чтобы оградить от проблем ни в чем не повинных кредиторов и не лишать конституционного права распоряжения собственными денежными средствами должников, - говорит Асия Мухамедшина. - Но это не значит, что должник должен освобождаться от своих обязательств, необходимо только определить очередность кредитов по взысканию, как, например, в законе о банкротстве".

Фото: iStock
Осенью у россиян станет больше проблемных кредитов

Однако, пока правила таковы, какие есть, владельцу арестованного счета для продолжения выплат по кредиту необходимо договориться с банком об изменении способа погашения.

"Списание платежей по кредиту происходит на два счета: по учету основного долга и по учету процентов, - поясняет юрист. - Это счета банка, и их арестовать не могут. На них вы и можете платить зачислением через корсчет или внесением через кассу. Иными словами, надо договариваться с банком о прямой оплате не через счет для обслуживания кредита".

По ее словам, вносить деньги можно через кассу или межбанковским переводом на корреспондентский счет.

Экономика Финансы Долги и кредиты Власть Право Финансовое право

Главное сегодня

Путин проведет полноформатную "Прямую линию" в этом году
Минздрав: Для прерывания передачи COVID иммунитет должен быть у 45% людей
Собянин: Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля
Трамп подписал указ о реформе полиции
Число жертв перестрелки в Ингушетии выросло до пяти
Граждане получат скидку до 95% на перевод автомобиля на газ
В отпуск надо будет взять с собой три справки
Будет ли продлена программа льготной ипотеки