Что делать, если приставы арестовали кредитный счет

Член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина сообщила, что на практике распространены ситуации, когда судебные приставы накладывают арест на кредитные счета граждан.

Если у гражданина действительно есть долг, отменить арест можно только после полного расчета. Фото: Photoxpress

"Нередко службой судебных приставов накладывается арест на карту должника, открытую при оформлении кредита на товар, - рассказывает она. - Бывает, что у человека погашены задолженности по исполнительному производству, но по ошибке арест счетов все-таки происходит. В таком случае можно его оперативно отменить, хотя в период противоэпидемиологических мер это затруднительно".

Как рассказывают эксперты, можно зарегистрироваться в "Личном кабинете стороны исполнительного производства" на официальном сайте ФССП России. С помощью этого сервиса можно не только узнать о ходе исполнительного производства, но и обратиться к представителям службы судебных приставов с заявлением или ходатайством в электронном виде. Получив информацию о наличии задолженностей, их можно тут же погасить. Сервис "Интерактивный помощник стороны исполнительного производства" предлагает определенный алгоритм действий для решения конкретной проблемы.

Если счета арестованы не по ошибке и долг у человека действительно есть, то снять арест невозможно, пока исполнительный лист не будет закрыт. Так что внести текущий платеж по действующему кредиту не получится: деньги уйдут на погашение старых долгов. "Оснований для иска к банку нет: они исполнили законные требования ФССП, - говорит юрист. - А в кредитном договоре прописана ваша обязанность вносить платежи на счет для обслуживания кредита".

3,5 миллиона должников числились в списках невыездных, по данным на 1 мая

При этом новые долги будут расти за счет пени и неустойки, ведь за просрочку человеку придется ответить. Арест счета будет его личной проблемой. Более того, гражданин порой мог не сразу узнать, что деньги не доходят до цели.

"Такой, по моему мнению, "незаконный перехват денег" должен быть урегулирован на законодательном уровне с внесением четких правил в законе "Об исполнительном производстве", чтобы оградить от проблем ни в чем не повинных кредиторов и не лишать конституционного права распоряжения собственными денежными средствами должников, - говорит Асия Мухамедшина. - Но это не значит, что должник должен освобождаться от своих обязательств, необходимо только определить очередность кредитов по взысканию, как, например, в законе о банкротстве".

Однако, пока правила таковы, какие есть, владельцу арестованного счета для продолжения выплат по кредиту необходимо договориться с банком об изменении способа погашения.

"Списание платежей по кредиту происходит на два счета: по учету основного долга и по учету процентов, - поясняет юрист. - Это счета банка, и их арестовать не могут. На них вы и можете платить зачислением через корсчет или внесением через кассу. Иными словами, надо договариваться с банком о прямой оплате не через счет для обслуживания кредита".

По ее словам, вносить деньги можно через кассу или межбанковским переводом на корреспондентский счет.