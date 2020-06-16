Что посмотреть: "Кинократия" рекомендует. Выпуск 12

В этом выпуске: радиопропагандист против вооруженных людей в масках; снова про радио - но с пришельцами и уютной ретро-атмосферой; австралийское правительство решает миграционные проблемы людоедством; маленькая девочка в смешной шапке истребляет нацистов; корейцы взрывают вулкан, чтобы вулкан не взорвал корейцев.

"Обратная связь" (2019)

Фото: youtube.com

Звезда радиоэфира, ведущий собственного разговорного политического шоу, пустозвонит вечерами на всю Британию про постправду, русское вмешательство в "Брекзит" и прочую леволиберальную чепуху, получая за это в свой адрес потоки ненависти от благодарных слушателей, не разделяющих отстаиваемых им позиций, - на том его звездный статус и зиждется.

Дошло до того, что правдоруба на улице изловили, подрихтовали хорошее лицо и сожгли машину. После чего начальство решило немножко изменить формат в сторону смягчения и поставить к нему в пару еще одного ведущего, с которым тот уже когда-то работал.

Эфир начинается, ничто не предвещает, второй ведущий должен чуть позже подключиться, как вдруг в студию врываются вооруженные люди в масках, берут всех в заложники и требуют вести передачу как ни в чем не бывало. А потом, когда второй как раз заходит, ничего не подозревая, принуждают задавать ему очень неудобные вопросы.

Дальше события принимают несколько предсказуемый оборот, в духе "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" (то есть в ноябре 2011 года в Белфасте), и выясняется, что матерый левый пропагандист - насквозь гнилая лживая дрянь, кто бы мог подумать. Но в том-то и цимес: не на того напали, голубчики. На публику-то он, может, и вещает, что постправда - это плохо, а сам-то все приемы манипуляции успешно практикует. Соответственно, неизвестно еще, кто к кому в западню угодил.

Интересно, кстати, что этот будто бы по всем признакам британский триллер, тесное герметичное пространство которого дополнительно подогревается злой политической сатирой и актуальной повесткой, сделали испанцы. Тогда как за исключением Иваны Бакеро (поглядите, как та девочка из "Лабиринта Фавна" подросла) и разве что еще парочки статистов в кадре - сплошь замечательные актеры с островов: Эдди Марсан в очень нетипичной для себя главной (что также нетипично) роли, Пол Андерсон (Артур Шелби который) и Ричард Брэйк, любимчик Роба Зомби.

Эти трое и по отдельности хороши, а когда вместе, да в замкнутом помещении, да при всех изложенных выше обстоятельствах, то они своей харизмой такие объемы энергии генерируют, что спичку поднесешь к экрану - загорится. Да и если не подносить - все равно что-нибудь да полыхнет (считайте это спойлером), такая взрывоопасная атмосфера.

"Бескрайняя ночь" (2019)

Фото: kinopoisk.ru

Конец 50-х, маленький сонный городок. Население почти в полном составе собралось на районного значения спортивное мероприятие, остальные сидят по домам, и только радиоведущий и молоденькая хорошенькая телефонистка работают в этот тихий поздний вечер.

Вдруг эфир ненадолго прерывается странным сигналом. После чего слегка озадаченный ведущий задает слушателям вопрос: не в курсе ли кто, что это может быть? Естественно, осведомленный гражданин вскоре находится и рассказывает леденящую душу историю. В которой звучит, естественно, широко известный топоним Розуэлл.

Пожалуй, более теплой и ламповой фантастики вы нынче нигде не сыщете. Эталонная, из палаты мер и весов стилизация. Причем даже не под телевизионные сериалы вроде оригинальной "Сумеречной зоны", как было бы резонно предположить по открывающей сцене, а под радиопостановки, в ту пору дико популярные.

Собственно, это и есть по большей части радиопостановка - визуальный ряд здесь в основном сугубо декоративен и предназначен скорее для того, чтобы задать нужный тон. Эталонный, опять же, пример того, как малыми средствами можно не просто воссоздать эпоху, а в короткие отрезки, когда камера не зафиксирована на чьем-либо напряженно слушающем или что-то излагающем лице, погрузить в соответствующую атмосферу - с помощью длинных планов, цветовой гаммы и фильтра с закосом под допотопный телевизор.

Сюжет при этом подается как раз исключительно через монологи и диалоги, таким образом, что если вы (зачем-то) выключите изображение, то совсем ничего не упустите. И, будучи до смешного наивен и тривиален, подается так, что от него сложно оторваться.

Словом, если хотите понять, как люди когда-то за неимением гаджетов и этих ваших интернетов с нетфликсами (фильм, кстати, вышел на Amazon) и ютубами залипали в радиоприемник, то вот, пожалуйста. Ну и можете заодно составить себе примерное представление о том, откуда у лучших картин того же Стивена Спилберга ноги растут.

"Ручей "Два истока" (2019)

Фото: twitter.com/TwoHeadsCreek

Брат с сестрой, дети польской иммигрантки, живут в Великобритании. И не очень хорошо живут, прямо скажем. Первый управляет семейным бизнесом, лавкой с польскими сосисками, и ежедневно выслушивает от автохтонов советы проваливать домой. Подкрепляемые обидными надписями и рисунками на витрине, а также иными способами воздействия - в том числе с применением фекалий (ох уж эти нетерпимые британские ксенофобы с их ксенофобским "Брекзитом"). Вторая - неудачливая актриса, лицо всемирно известного бренда слабительного.

После смерти матери неожиданно вскрывается страшная тайна: никакая она им была не мать, настоящая мать здравствует где-то в Австралии, а они, стало быть, никакие не поляки. Окрыленные этой вестью, брат с сестрой решают внять-таки советам и устремляются в Австралию, в место под названием "Ручей "Два истока" (Two Heads Creek - тут возможны разные варианты перевода, и этот не самый удачный, пожалуй).

Место оказывается одновременно захудалой деревней и чем-то вроде лагеря для адаптации иммигрантов. Там австралийские реднеки (кажется, их называют боганами, но так будет понятнее), поголовно безобразные наружностью и поведением, среди прочего, учат гостей из Юго-Восточной Азии неповторимому австралийскому диалекту. А потом дружно и, что самое любопытное, совершенно легально их едят.

Two Heads Creek сделали британец Джордан Уоллер, игравший лорда Альфреда Пэджета в сериале "Виктория", а здесь исполнивший главную мужскую роль и выступивший сценаристом, и австралийский режиссер Джесси О'Брайен. Вероятно, фильм содержит некий социальный комментарий на тему миграционной политики, межнациональных отношений и глобализации, однако выделить из него можно лишь два четко обозначенных тезиса: кидаться фекалиями в поляков - признак дурного тона, а людоедство - не лучший способ урегулирования миграционных проблем.

Манера же донесения комментария такова, что фильм так или иначе бессовестно (но беззлобно, по-доброму) высмеивает все представленные в нем национальности. Причем в наибольшей степени - австралийцев. Вернее, определенную социальную группу, населяющую сельские регионы страны. И это очаровательно, эксцентрично, смешно и, как ни странно, слегка напоминает работы Уэса Андерсона - если бы Уэсу Андерсону пришло в его светлую голову снять кровавую комедию про австралийцев-людоедов, то вышло бы на порядок наряднее и симметричнее, но в целом приблизительно так же.

Во всяком случае, сами австралийцы, судя по всему, нисколько не обиделись. Да и как можно обижаться на кино, в котором звучит такой прелестный уан-лайнер, как "Его зовут Мистер Матеуш, и он вомбат"? Никак нельзя. Только любить.

"Бекки" (2020)

Фото: kinopoisk.ru

Создатели "Бекки" Джонатан Милотт и Кэри Мернион, у которых за плечами еще два фильма с короткими названиями в одно слово из двух слогов (Юрий Быков одобряет), "Кутис" и "Бушвик", уже прибегали к теме детей-убийц - в первом из названных. И этот первый вышел удачнее второго. Поэтому выбор направления для третьего вполне понятен.

Девочка-подросток год назад потеряла мать и до сих пор из-за утраты сильно переживает. Гораздо сильнее, чем ее отец, который уже обзавелся новой пассией. И привез их всех, включая сына пассии и двух песиков, на дачу, чтобы сообщить дочери радостное известие о скорой женитьбе. Та информацию восприняла в штыки и ушла, хлопнув дверью, дуться в лес, прихватив одного из песиков.

Напряженную обстановку разряжает визит непрошенных гостей, банды только что сбежавших из тюрьмы нацистов. Которые явились с конкретной целью: им позарез нужен ключ. Массивный и красивый, валькнут на нем изображен, явно не от квартиры, где деньги лежат, а от чего-то другого. Он был спрятан в подвале дома, но теперь его там нет. А где он есть, вернее - у кого, догадаться нетрудно.

Этот, в общем, необязательный макгаффин, введенный исключительно ради того, чтобы напустить загадочности, тем не менее заметно освежает стандартный жанровый сюжет, давая пищу для построения теорий. Ни одна из которых, скорее всего, никогда полностью не подтвердится. Но все же самым броским украшением фильма, безусловно, является актер Кевин Джеймс.

Пятикратный номинант "Золотой малины" (и лишь по случайности ни разу не лауреат), неуклюжий толстяк из тупых комедий вроде "Правил съема" и "Шопо-копа", здесь - брутален, бритоголов, бородат и чертовски харизматичен. Отличный злодей, словом. То есть снова замахивается на "Золотую малину", только уже на почетную, которая за восстановление репутации.

Плюс добрую часть фактуры создает Робер Майе, ростом в два с лишним метра гигант выдающихся внешних параметров (вы его можете по "Шерлоку Холмсу" Гая Ричи помнить).

Ну а душа, мотор, основа концепции, как угодно, - протагонистка. Маленькая девочка со взглядом волчицы в смешной вязаной шапочке, которая безжалостно и красочно истребляет нацистскую сволочь линейкой и лодочным винтом, точно Джон ненаглядный наш Рэмбо. Что может быть прекраснее?

"Пеплопад" (2019)

Фото: kinopoisk.ru

Южнокорейский фильм-катастрофа о том, как гора Пэктусан, занимающая в мифологии Северной Кореи архиважное место и являющаяся прежде всего активным вулканом, бабахнула.

Бабахнула конкретно так - вызвав землетрясения, цунами и прочие катаклизмы, потрепавшие оба соседствующих государства. Причем северному соседу, естественно, досталось значительно сильнее. Но то еще даже не полбеды. Скоро должна снова бабахнуть. И потом снова. А как в четвертый раз бабахнет (азиаты же известные тетрафобы) - так совсем будет кирдык.

Теперь следите за мыслью внимательно. Чтобы гора не бабахнула в четвертый раз, необходимо забраться к ней прямо в нутро и там превентивно бабахнуть атомной бомбой, умыкнув оную предварительно с секретного завода КНДР при содействии трикстероватого северокорейца, также оного предварительно умыкнув. Для чего правительством Южной Кореи снаряжаются два отряда, но через границу перебирается лишь один, укомплектованный саперами. То есть специалистами узкого профиля: с бомбами обращаться умеют, а больше не умеют ничего.

Все по канонам Роланда Эммериха и Майкла Бэя: есть ученый, который предупреждал, а его не слушали; есть главный герой, которому приходится не только мир спасать, но и свою семью в первую очередь; в конце окажется так, что бомбу придется взрывать вручную, и кто-то героически пожертвует собой (кто же, кто же?). Притом обходится без тяжеловесной патетики, на достаточно легкой волне, а парад клише фильмов-катастроф разбавляется заходами в другие жанры, от военного боевика до бадди-муви. И, что немаловажно, в плане зрелищности нажористо и бодро, хотя бюджет по голливудским меркам более чем скромный.

Особый упор делается, конечно же, на разрушении Северной Кореи. Здание правительства с портретами вождей на фасаде красиво превращается в груду камней, статуи лежат поверженные, руины живописно дымятся. Однако вместе с тем картина несет явный объединительный посыл: дескать, объединиться - это мы категорически за, чего б не объединиться, нормальные же ребята эти наши соседи, если приглядеться. Только неплохо бы все, что они там наворотили, материального и нематериального, для начала снести ко всем чертям.

Тогда как самыми злобными бармалеями выписаны американцы, вечно сующие свой нос не в свое собачье дело. Они тут как из-под земли внезапно вырастают и давай всем мешать и условия с позиции силы диктовать. Ко всему прочему за антиамериканскую риторику отвечает показательная линия того самого ученого, который предупреждал, американского гражданина, перевоспитывающегося к финалу в корейского патриота. Что, вкупе со всем вышесказанным и учитывая серьезный успех фильма в домашнем прокате (три недели лидерства), делает его еще и крайне познавательным.