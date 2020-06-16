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16.06.2020 18:38
Рубрика: Власть

Камера просит прощения

Для ошибочно наказанных водителей введут реабилитацию
Текст: Владимир Баршев, Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 130(8184)
Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение проект Процессуального кодекса об административных правонарушениях. Новый закон детально пропишет процедуру рассмотрения таких дел. Одна из принципиальных новаций: вводится институт реабилитации тех, кто был наказан несправедливо. Если, допустим, у водителя неправомерно забрали машину на штрафстоянку, прокурор должен будет принести извинения от лица государства.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Такое правило действует в УПК, но вскоре право на восстановление честного имени и разумную компенсацию получат и водители в том числе. Нормы нового Процессуального КоАП распространяются на всех, в том числе предпринимателей. Административных правонарушений множество, и в каждой сфере можно найти какую-нибудь статью, подходящую к случаю. Однако так получается, что самые массовые пользователи-нарушители КоАП - как раз водители.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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"Право на реабилитацию включает в себя право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда, причиненного физическому лицу, либо вреда, причиненного деловой репутации юридического лица, и восстановление в иных правах, - сказано в проекте. - Вред, причиненный лицу в результате производства по делу об административном правонарушении, возмещается государством в полном объеме независимо от вины суда, органа, прокурора, должностного лица".

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Еще важный пункт: прокурор от имени государства должен будет принести официальное извинение реабилитированному за причиненный ему вред. Также человек будет вправе подать иск о компенсации морального вреда. Другая новость: проект расширяет применение правила дисконта - пятидесятипроцентной скидки при своевременной уплате административного штрафа. Такая норма будет распространена практически на все правонарушения, кроме грубых.

Фото: Юрий Стрелец/РИА Новости
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В проекте предусмотрен перевод документооборота при производстве по делам об административных правонарушениях в цифровой формат. Обжаловать штрафы можно будет в электронном виде.

Одна из задач Процессуального кодекса - развитие состязательности в производстве по административным делам. В документе особо прописывается, что лицо, в отношении которого ведется производство по делу, и представитель органа, возбудивший дело об административном правонарушении, пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, участие в исследовании доказательств, представление своих доводов и объяснений при рассмотрении дела.

Власть Право Административное право Правительство Минюст

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