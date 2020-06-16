Для ошибочно наказанных водителей введут реабилитацию

Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение проект Процессуального кодекса об административных правонарушениях. Новый закон детально пропишет процедуру рассмотрения таких дел. Одна из принципиальных новаций: вводится институт реабилитации тех, кто был наказан несправедливо. Если, допустим, у водителя неправомерно забрали машину на штрафстоянку, прокурор должен будет принести извинения от лица государства.

Такое правило действует в УПК, но вскоре право на восстановление честного имени и разумную компенсацию получат и водители в том числе. Нормы нового Процессуального КоАП распространяются на всех, в том числе предпринимателей. Административных правонарушений множество, и в каждой сфере можно найти какую-нибудь статью, подходящую к случаю. Однако так получается, что самые массовые пользователи-нарушители КоАП - как раз водители.

"Право на реабилитацию включает в себя право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда, причиненного физическому лицу, либо вреда, причиненного деловой репутации юридического лица, и восстановление в иных правах, - сказано в проекте. - Вред, причиненный лицу в результате производства по делу об административном правонарушении, возмещается государством в полном объеме независимо от вины суда, органа, прокурора, должностного лица".

Кодекс вводит состязательность сторон, водитель и инспектор ГАИ в суде должны быть равны

Еще важный пункт: прокурор от имени государства должен будет принести официальное извинение реабилитированному за причиненный ему вред. Также человек будет вправе подать иск о компенсации морального вреда. Другая новость: проект расширяет применение правила дисконта - пятидесятипроцентной скидки при своевременной уплате административного штрафа. Такая норма будет распространена практически на все правонарушения, кроме грубых.

В проекте предусмотрен перевод документооборота при производстве по делам об административных правонарушениях в цифровой формат. Обжаловать штрафы можно будет в электронном виде.

Одна из задач Процессуального кодекса - развитие состязательности в производстве по административным делам. В документе особо прописывается, что лицо, в отношении которого ведется производство по делу, и представитель органа, возбудивший дело об административном правонарушении, пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, участие в исследовании доказательств, представление своих доводов и объяснений при рассмотрении дела.