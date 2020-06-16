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16.06.2020 16:50
Рубрика: Экономика

Для ускорения возведения жилья строится 250 километров дорог

Текст: Марина Трубилина
В рамках программы "Стимул" в регионах строится 250 километров автомобильных дорог, сообщает Минстрой.

Программа призвана развивать жилищное строительство за счет субсидирования возведения инфраструктурных объектов в рамках комплексных застроек. Это должно сокращать временные и финансовые издержки застройщиков и ускорять жилищное строительство. Регионы, участвующие в программе, получают средства из федерального бюджета, и на условиях софинансирования на их территориях возводятся дороги, социальные объекты и инженерная инфраструктура.

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Сейчас по программе строятся и реконструируются 70 автодорог в 30 регионах. Их общая протяженность - 250 км. Деньги идут на строительство и реконструкцию как внутригородских дорог и магистральных улиц общегородского значения, так и подъездных путей и дорог, прилегающих к жилой застройке, в том числе в микрорайонах с индивидуальными домами. На создание дорог из федерального бюджета в нынешнем году выделяется 7,8 млрд рублей.

Экономика Недвижимость Правительство Минстрой

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