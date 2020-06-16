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16.06.2020 17:27
Рубрика: Власть

"Единая Россия" назвала пять новых кандидатов на губернаторские выборы

Текст: Айсель Герейханова

В "Единой России" рекомендовали к выдвижению на выборы губернаторов еще пять глав регионов. Так, президиум генсовета партии проголосовал за Ивана Белозерцева (Пензенская область), Александра Дрозденко (Ленинградская область), Василия Голубева (Ростовская область), Наталью Комарову (Ханты-Мансийский автономный округ), Юрия Бездудного (Ненецкий автономный округ).

"Единая Россия" поддержит всех самовыдвиженцев на выборах губернатора

Напомним, что на прошлой неделе были названы девять руководителей регионов, которых на выборах будет выдвигать "Единая Россия". Таким образом, ожидается, что всего от партии пойдут 14 кандидатов в губернаторы. Отметим, что окончательные решения по персоналиям принимаются на региональных конференциях "Единой России".

Кроме того, "Единая Россия" поддержит на выборах всех самовыдвиженцев.

"Мы приняли решение о поддержке на предстоящих губернаторских выборах наших коллег: в Иркутской области - Игорь Кобзев, Республике Чувашия - Олег Николаев, Камчатском крае - Владимир Солодов, Республике Коми - Владимир Уйба и Пермском крае - Дмитрий Махонин", - сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Всего в единый день голосования 13 сентября запланированы прямые выборы губернаторов в 18 регионах, еще двух глав субъектов - в ХМАО и НАО выберут местные парламенты.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия"

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