Современная экономика уже немыслима без особых экономических зон (ОЭЗ). Их создают все нацеленные на развитие промышленности страны. Россия, разумеется, не исключение. Первый опыт использования таких форм поддержки экономики в нашей стране возник еще в 1994 году. Тогда была создана зона экономического благоприятствования "Ингушетия" (ЗЭБИ). Залогом успешной реализации проекта стала политическая воля тогдашнего руководства северокавказской республики в лице Руслана Аушева.

В соответствии с постановлением Правительства РФ, правительство Ингушетии получало право на возврат в бюджет республики налогов, которые уплачивались компаниями, официально зарегистрированными на территории ЗЭБИ.

Предполагалось, что зона должна была функционировать в течение одного года с 1 июля 1994 г., однако, понимая экономическую и социальную важность проекта ОЭЗ в регионе, российское правительство несколько раз продлевало срок действия особого административного режима в Ингушетии. ЗЭБИ в итоге просуществовала до 1997 года, хотя, как и у любой отходящей от привычного уклада инициативы, у республиканской ОЭЗ с первых дней работы было достаточно критиков. Но при этом мало кто хочет вспоминать политические реалии и состояние экономики того времени: во-первых, благодаря существованию зоны экономического благоприятствования один из беднейших регионов страны гарантированно получал средства, необходимые для реализации социальных программ и поддержки населения. Во-вторых, многие предприниматели из лихих 90-х и так находили способ недоплатить налоги или не платить их вовсе. Оплаченный взнос за возможность регистрации бизнеса в Ингушетии на тот момент обеспечивал нахождение компании в "белой" зоне, в не в сегменте теневой экономики. При этом регистрацию предприятий в зоне экономического благоприятствования осуществляла Финансовая корпорация БИН - официальный агент правительства Ингушетии.

Важно отметить, что финансовые потоки ЗЭБ "Ингушетия" аккумулировались на счетах министерства финансов РФ и Республики Ингушетия и контролировались федеральными и республиканскими налоговыми органами. Совместные усилия принесли свои плоды - республиканский бюджет за три года особого экономического режима получил бюджетные ссуды на общую сумму 1,388 млрд рублей (деноминированных). В масштабах страны, даже с учетом финансовых потрясений начала 1990-х годов, это были не самые значительные средства, но для Ингушетии они стали способом стабилизации обстановки и снятия социального напряжения.

Тогда это стало прорывным экспериментом и затем, с учетом этого опыта, аналогичные по сути зоны экономического благоприятствования стали открывать по всей стране. А факт открытия особых экономических зон в условиях сложной эпидемиологической ситуации убедительно свидетельствует о вере правительства в позитивную роль этого механизма для обеспечения экономического роста. Сейчас эстафета от первой зоны экономического благоприятствования "Ингушетия" перешла в Нижегородскую область - 25 мая здесь открыли ЗЭБ промышленно-производственного типа под названием "Кулибин". Она стала 27-й по счету ОЭЗ на территории Российской Федерации, созданной в соответствии с профильным законом №116-ФЗ, принятом в 2005 году. С учетом трех специальных территорий в Калининградской и Магаданской областях и в Крыму зона в Дзержинске стала юбилейной, 30-й, в списке действующих "льготных" резиденций для бизнеса.