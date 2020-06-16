Экс-глава Пентагона и ЦРУ раскритиковал внешнюю политику США

Накануне в США поступила в продажу книга экс-главы Пентагона и бывшего директора ЦРУ Роберта Гейтса. "Использование мощи: американские просчеты, успехи и новый путь вперед в мире после холодной войны" - под таким названием 464-страничная монография высокопоставленного отставного чиновника выставлена на полки книжных магазинов в Америке и активно обсуждается в местной прессе.

Выход из-под пера Гейтса очередной книги (в 2007 и 2014 годах были опубликованы его мемуары "Из тени" и "Долг: Воспоминания военного министра", а в 2017 году выпущена "Страсть к лидерству") пришелся аккурат на разгар беспрецедентного внутреннего кризиса в США, вызванного как обострившимися расовыми противоречиями, так и накопившимися в американском обществе социально-экономическими и политическими перекосами. В этом смысле наблюдения, оценки и выводы о причинах деградации американского влияния в мире от успевшего поработать в Белом доме и при республиканской, и при демократической администрациях США "внешнеполитического реалиста" представляются весьма любопытными.

Так, причина многих проблем, с которыми сейчас сталкиваются Соединенные Штаты, оказавшиеся не в состоянии взять на себя роль мирового лидера, заключается в "неспособности политиков понять сложность американской мощи, ее расширенное применение и лимиты". По Гейтсу, именно неверная внешняя политика Вашингтона, прежде всего излишний упор на военную силу и акцент на милитаризм, привела к столь плачевным результатам. В частности, бывший глава Пентагона считает ошибкой отказ от вывода американских войск из Афганистана еще в 2002 году. Впрочем, спустя 18 лет крайне дорогостоящей войны с талибами и бесплодных попыток привить демократию на афганской земле, это и так очевидно. "Несмотря на все наши благие намерения, американский опыт в Афганистане не стал отличным от иностранцев, предшествовавших нам, включая Великобританию и Россию", - запоздало осознает автор "Использования мощи".

Напомним, что Гейтс, получивший в 1974 году в Джорджтаунском университете степень доктора по российской истории, являлся ярым борцом с СССР - на советском направлении он проработал в Лэнгли несколько десятков лет до того, как в 1991 году возглавил ЦРУ. Теперь же основные опасения профессионального разведчика связаны с Китаем. Ведь именно с Пекином, прогнозирует Роберт Гейтс, в ближайшие годы развернется острейшее соперничество. При этом национальные интересы США диктуют необходимость "вести себя умно и избежать прямого военного конфликта".

Впрочем, как раз к нему у Вашингтона почти все готово: именно военные мускулы для решения внешнеполитических проблем на протяжении работы нескольких последних администраций США накачивались в приоритетном порядке относительно всех остальных инструментов. "Успешное использование мощи не ограничивается применением военной силы или способностью принуждать к уступкам, но должно включать дипломатию, экономику, стратегические коммуникации, помощь в развитии, разведку, технологии, идеологию и кибер возможности", - пишет Гейтс. Однако все эти критические для обеспечения лидерства в мире невоенные средства были ошибочно ослаблены в последние три десятилетия, контрастирует автор. И виноваты в этом не только бывшие и действующий президенты США, но и американский конгресс, который несет "тяжелую ответственность" за снижение финансирования и эффективности "мягкой силы" Америки.

Здесь внимательному американскому и не только читателю стоит задаться вопросом: а где же был сам Роберт Гейтс пока перечисленные им рычаги американской мощи медленно, но верно деградировали? Ведь этот выходец из республиканского лагеря занимал в "вашингтонском обкоме" - центре принятия ключевых решений - высокие посты еще со времен президента Рейгана, затем при обоих Бушах и, наконец, при Обаме. А будучи на посту шефа Пентагона с 2006 по 2011 годы, лояльно проводил ныне критикуемый им "неправильный" милитаристский внешнеполитический курс в Ираке и Афганистане, что вместе с остальными грубыми просчетами США в итоге завело хваленое американское глобальное лидерство в глухой тупик.

"Я думаю, сегодня США более слабы на международной арене, чем несколько лет назад", - прокомментировал выход своей новой книги Национальному общественному радио (NPR) Роберт Гейтс. К этой наглядной росписи в американской внешнеполитической некомпетентности, надо понимать, в немалой степени он приложил руку сам.

Кстати

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что начало продаж книги его экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона может повлечь уголовное преследование этого бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома. С ним у Трампа напрочь испортились отношения сначала на почве внешнеполитических разногласий, а затем и решения Болтона опубликовать свои политически взрывоопасные воспоминания о работе в действующей администрации США.

Выход в свет мемуаров этого известного приверженца неоконсервативных подходов к американской внешней политики под названием "Комната, где это произошло" намечен на 23 июня, однако Трамп уверен, что они содержат секретные сведения, требует запретить их публикацию и грозит автору судом.

"Я буду считать каждую беседу со мной, как с президентом, особо конфиденциальной. Что я имею в виду: если он написал книгу, и она вышла, то он нарушил закон, и я полагаю, что у него могут возникнуть уголовные проблемы. Надеюсь на это", - заявил хозяин Белого дома журналистам.

Главный повод для недовольства Трампа - раскрытие Болтоном подробностей "украинского досье". Согласно утечкам в СМИ, автор подробно описывает, как он вместе с госсекретарем и главой Пентагона в августе прошлого года лично высказывал Трампу сомнения на счет "заморозки" уже одобренной конгрессом США военной помощи Украине. На что получил прямое указание задержать выделение средств Киеву до тех пор, пока украинские власти не помогут с расследованием в отношении нынешнего кандидата от демократической партии в президенты США Джо Байдена. В этом, по мнению политических оппонентов Дональда Трампа, заключается факт злоупотребления американским лидером своими служебными полномочиями, что может повлиять на текущую президентскую кампанию в США.

Сам Болтон утверждает, что выполнил все требования по предварительной цензуре его литературного произведения на предмет раскрытия гостайны. В администрации Трампа придерживаются диаметрально противоположного мнения. "Это беспрецедентно. Я не знаю ни одной книги, которая была бы опубликована так быстро и пока чиновники все еще занимают места в правительстве. Речь идет о конкретных событиях, конкретных лидерах и политических вопросах, которые сейчас являются секретными", - заявил генеральный прокурор США Уильям Барр.

"Несанкционированное раскрытие секретной информации может быть использовано иностранной державой и нанести существенный вред национальным интересам Соединенных Штатов", - сделали последнее предупреждение юристы Белого дома, а также призвали вернуть черновик монографии для повторного анализа. Пойдет ли "ястреб"-Болтон на такой шаг или решит подсыпать "политического перца" своему бывшему шефу в преддверии президентских выборов, станет известно уже на следующей неделе.