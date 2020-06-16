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16.06.2020 16:26
Рубрика: Общество

Эксперты ЭИСИ: РФ прошла пик пандемии легче, чем большинство стран Европы и США

Текст: Ксения Воронцова
Россия прошла пик пандемии коронавируса легче и с меньшими потерями, чем большинство стран Европы и США, благодаря эффективности управления, готовности системы здравоохранения и общественной солидарности. К таким выводам пришли авторы исследования, проведенного ЭИСИ при участии РАНХиГС.

Доклад был представлен на круглом столе "Российские ключи к победе над COVID-19. Итоги и уроки пандемии".

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Для сравнительного анализа были выбраны десять стран с большой численностью населения и, соответственно, наибольшим числом зараженных. "Среди них в России самая низкая летальность, то есть доля смертельных случаев людей с заболеванием COVID-19, самые масштабные резервы здравоохранения, в том числе обеспеченность коечным фондом на душу населения, самый высокий охват тестированием", - рассказала руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

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При этом, по ее словам, в стране умеренный баланс ограничительных мер, они были приняты заранее и имели свой эффект.

"На наш взгляд, ключевые причины успеха страны в борьбе с одной из главных глобальных угроз - это сочетание оперативных и эффективных управленческих решений, высокой готовности системы здравоохранения, солидарности российского общества, ответственности граждан", - отмечается в докладе, опубликованном на сайте ЭИСИ.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Говоря об управленческих решениях в ситуации с коронавирусом, Екатерина Соколова обратила внимание не только на работу на опережение совместно со специалистами, но и на вовлеченность и жесткий контроль этой деятельности со стороны первого лица, а также открытость системы.

Замдиректора Института лидерства и управления здравоохранением Первого МГМУ им. Сеченова Екатерина Кокорина отметила, что такой доклад был просто необходим: он объясняет, почему в стране такие низкие показатели смертности и как сработали принятые меры.

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