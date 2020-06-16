По итогам первого квартала этого года экспорт трубопроводного газа в Европу из России снизился более чем на 20%, с 49,04 до 40,03 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Статистика подтвердила наихудшие предположения относительно падения спроса на газ в мире, но пока совсем не свидетельствует о том, что отечественный продукт теряет долю на рынке Европы.

Если сравнить сегодняшние объемы экспорта с поставками прошлых лет за тот же период, то они упали чуть ниже уровня 2016 года (44,36 млрд кубометров), при этом оказавшись выше 2014 и 2015 годов (35 и 34,4 млрд кубометров, соответственно), когда также шли разговоры о потери "Газпромом" доли на европейском рынке.

Если смотреть статистику по странам, то в Западной Европе сильнее всего в 1 квартале этого года сократились поставки трубопроводного газа из России в Германию - с 15,2 в 1 квартале 2019 года до 11,7 млрд кубометров, что обеспечило больше трети снижения экспорта российского газа в Европу. В долевом соотношении сильно упали отгрузки в Великобританию - с 3,35 до 1,5 млрд кубометров и Финляндию - с 0,9 до 0,45 млрд кубометров. В некоторые страны, например, в Нидерланды - поставки, наоборот, увеличились с 1,98 до 2,8 млрд кубометров.

В страны Центральной Европы экспорт российского газа в 1 квартале упал с 9 млрд кубометров в 2019 году до 7,76 млрд кубометров в этом. Сильно сократился он только в Чехию и Болгарию, почти в два раза, до 0,84 и 0,48 млрд кубометров. Примечательно, что Польша, которая громогласно заявляла о диверсификации поставок энергоресурсов и отказе от российского газа, закупки его не снизила, и даже немного нарастила.

Экспорт газа в Европу снизился из-за пандемии, теплой зимы и больших запасов топлива

Но все же снижение экспорта на 20% слишком велико, чтобы не обратить на него внимания. Вызвано оно несколькими факторами, но совсем не вытеснением российского газа с европейского рынка. В первую очередь, повлияли карантинные ограничения из-за эпидемии коронавируса, которые серьезно уменьшили энергопотребление во всем мире. Кроме них, сыграли свою роль - теплая зима в Европе и запасы газа, сделанные из-за опасений провала переговоров по транзиту Украины и России в конце прошлого года. О последнем сейчас часто забывают, но уже в январе были прогнозы, что экспорт "Газпрома" в Европу упадет из-за рекордных объемов газа в хранилищах. И наконец, падение спроса привело к падению цен, из-за чего с трубопроводным газом стал успешно конкурировать сжиженный природный газ (СПГ), который часто продавался трейдерами на грани или ниже рентабельности. Их нетерпение понять можно, хранение СПГ удовольствие дорогое, к тому же при длительном хранении он портится. Как только рынок перейдет к восстановлению, цены начнут расти и конкуренцию российскому трубопроводному газу будет составить достаточно сложно.

"Спрос на импортный газ в Европе имеет хорошие перспективы не только для восстановления от спада, имевшего место в период карантинных ограничений, но и для роста", - сказал замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Эксперт уточнил, что это связано и с падением собственной добычи в ЕС, и с программами отказа от угля и атома в некоторых странах блока. В этой связи нет никаких сомнений, что объемы трубопроводных поставок газа из России вернутся на уровень в 200+ млрд кубометров. Вопрос только в том, как быстро это произойдёт. Это зависит от многих факторов. Что касается доли российского газа на европейском рынке, то с учётом СПГ она и остается на стабильно высоком уровне, считает Гривач.