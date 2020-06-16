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16.06.2020 19:51
Рубрика: Экономика

Экспорт подсолнечника до конца лета разрешат в особом режиме

Текст: Татьяна Карабут
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение установить до конца лета особый режим вывоза семян подсолнечника с территории ЕАЭС, сообщили в комиссии. До 30 июня экспорт семечки запрещен. После этого до 31 августа вывозить подсолнечник будет можно, но в разрешительном порядке. Как пояснили "РГ" в ЕЭК, это значит, что для экспорта семечки понадобится заключение (разрешительный документ), которое можно будет получить в уполномоченном для этого в каждой стране ЕАЭС органе. Кто будет таким органом в России, уточнить не удалось.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Установление особого режима вызвано повышенным спросом на мировом рынке продовольствия, связанным с формированием запасов со стороны многих стран для достижения продовольственной безопасности на фоне коронавируса. До уборки нового урожая в Союзе необходимо обеспечить семенами подсолнечника внутренний рынок, предупредив образование возможного дефицита", - пояснил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Фото: Istock
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При этом, по мнению специалистов ЕЭК, мощностей по производству подсолнечного масла в странах ЕАЭС создано достаточно, поэтому опасаться затоваривания или формирования чрезмерно низких цен на продукцию со стороны потребителей сырья не стоит. Учитывая, что Россия является одним из крупнейших экспортеров на этом рынке, такая мера способна дополнительно простимулировать переработку семян подсолнечника с последующей продажей в дальнее зарубежье уже готовых товаров, уверены в ЕЭК.

Напомним, запрет экспорта подсолнечника из России за пределы ЕАЭС был установлен решением ЕЭК с 12 апреля по 30 июня. Инициатива исходила от российского Масложирового союза, который рассчитывал, что закрытие границ остановит его бурный экспорт и стабилизирует цены на подсолнечник на внутреннем рынке. По данным "Центра агроаналитики" (подведомственного минсельхозу), поставки семечки за рубеж с начала сезона на начало июня составили 1,14 млн т (в 5,9 раза больше, чем годом ранее). При этом стоимость подсолнечника увеличилась на 17% год к году. На начало июня средние цены составили 21,9 тыс. рублей за тонну.

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