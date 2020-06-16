Еще в 10 регионах проведут аукционы по выкупу жилья у застройщиков

Новые аукционы по выкупу жилья у застройщиков будут объявлены в ближайшее время. 17 июня ДОМ.РФ назовет еще 10 регионов, где начнется реализация программы. Об этом рассказал управляющий директор ДОМ.РФ Кирилл Захарин на совещании руководства компании с органами исполнительной власти регионов РФ.

Пилотными регионами по участию в программе стали Воронежская область и Красноярский край, где аукционы были объявлены в конце мая, прием заявок на участие завершился 15 июня. В первом регионе подана 1 заявка от строительной компании, в Красноярском крае заявки подали 3 застройщика.

На эту меру поддержки строительной отрасли выделяется в целом 50 млрд рублей, которые распределены между регионами пропорционально объемам строительства. Выкуп невостребованных квартир у застройщиков проходит через аукционы - компании должны предложить дисконт к среднерыночной цене продаж в каждом своем доме, которая сложилась за последние полгода. Дома, по которым будут предложены наибольшие скидки, будут рассматриваться для выкупа в первую очередь. Более 30% квартир в здании должно быть уже продано по договорам долевого участия.

Как рассказал вчера вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, после того как рынок активизировался в связи с запуском программ субсидирования ипотеки и кредитов застройщикам, к такой мере поддержки как выкуп квартир девелоперы пока "присматриваются".