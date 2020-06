Есть ли в песнях Little Big плагиат композиций Black Eyed Peas

Рано или поздно такое должно было случиться. Неизвестный эксперт сравнил в коротком ролике фрагменты треков Go Bananas, Uno и I'm Ok (I'm Not Alcoholic) группы Little Big с одним из самых известных хитов квартета Black Eyed Peas - My Humps (который очень любит Квентин Тарантино) и песней Scream $ Shout авторства его солиста по имени will.i.am. Результат оказался неожиданным.

В ролике приведены короткие фрагменты всех этих треков. Длительность - по несколько секунд. По ним можно судить, что некоторая схожесть и в самом деле, присутствует. Но последовательного звучания одних и тех же восьми нот, все-таки нет. И скорее всего, в данном случае, можно судить лишь о схожести в композиторской методике сочинения эпатажных и раскованных треков, да и в подаче материала. Российская группа Little Big получила премию "За самый трэшевый клип" Собственно, в современной музыке бывали подобные ситуации, которые, впрочем, не раз доходили до судов. Самые яркие примеры - песня группы Led Zeppelin - Stairway To Heaven (после нескольких судебных разбирательств было доказано, что Джимми Пейдж и Роберт Плант ее стопроцентные авторы) или хит Rolling Stones - Anybody Seen My Baby? (в данном случае Мик Джаггер и Кит Ричардс признали, что мелодиях схожа с той, что написали Кэтрин Лэнг и Бэн Милк и отныне ее авторами числятся все четверо, и все получают авторские отчисления).