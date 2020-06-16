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16.06.2020 13:31
Рубрика: В мире

Еврокомиссия установит кодекс поведения в интернете

Текст: Александр Саможнев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Еврокомиссия планирует представить предложения по новому закону о цифровых услугах не позднее конца текущего года. Фактически он будет представлять собой кодекс поведения в социальных сетях. Ускорение работы над законом, который сменит документ двадцатилетней давности, вызвано, прежде всего, большим потоком дезинформации, связанной с пандемией коронавируса, сообщает Швейцарское телеграфное агентство (SDA).

Фото: Gettyimages
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В Еврокомиссии отмечают, что такой кодекс поведения должен положить конец действиям авторов поддельных новостей. При этом Европа слишком зависима от доброй воли системно значимых игроков для решения ключевых вопросов. В этой связи ЕК призвала социальные сети, такие как Facebook и Twitter, ежемесячно сообщать о своей борьбе с дезинформацией в связи с кризисом коронавируса. Онлайн-платформы должны более тесно сотрудничать с независимыми контролерами фактов.

В свою очередь, общественный совет с участием Европейской федерации журналистов и Европейского совета издателей будет следить за выполнением кодекса поведения в социальных сетях. Таким образом, у других подписчиков будет стимул действовать. Кроме того, будет обеспечиваться большая прозрачность и доступ к массиву данных.

"Онлайн-платформы теперь играют центральную роль в повседневной жизни, экономике и демократии. Это также означает большую ответственность, Европа должна быть готова установить свои правила", - цитирует портал ec.europa.eu еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона.

Еврокомиссия просит граждан, предприятия, онлайн-платформы, научные круги, гражданское общество и все заинтересованные стороны представить к 8 сентября свои соображения в предлагаемый закон о цифровых услугах, озвучил Бретон.

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