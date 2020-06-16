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16.06.2020 12:12
Рубрика: В мире

Европейский бизнес в России выдержал удар пандемии коронавируса

Текст: Александр Саможнев

Большинство европейских компаний, зарегистрированных в России, выдержало удар пандемии, избежав значительных сокращений персонала. В то же время, учитывая ограниченный объем господдержки по сравнению с масштабами экономического спада, предприятия готовятся к существенным потерям в доходах и потенциально болезненным процессам адаптации в будущем. Об этом говорится в онлайн-опросе Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), проведенном в конце мая среди 114 компаний компаний-членов и размещенном на сайте организации.

Фото: Gettyimages
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При этом 78 процентов респондентов считают низким риск закрытия бизнеса в ближайшие 12 месяцев. Среди отраслей пищевая промышленность уверенно показывает стабильный рост доходов. Предприниматели ожидают, что восстановление индустрии туризма и гостеприимства будет зависеть от того, насколько быстро возобновятся мероприятия, будут сняты эпидемиологические ограничения в регионах, открыты границы, а также разрешены международные рейсы и частные массовые перевозки.

За период ограничений, связанных с пандемией коронавируса, 74 процента компаний смогли сохранить своих сотрудников, а некоторые даже расширили штат. При этом 46 процентов из числа опрошенных компаний сообщили, что не останавливали производство, а 63 процента ответили, что планируют вводить гибкий график, включающий работу из дома.

При этом предприятия отмечали, что едва ли смогут долго сохранять текущий уровень занятости без поддержки государства. Среди них 88 процентов не имеют права на государственную помощь, поскольку более 50 процентов участия составляет иностранный капитал. Это ограничение распространяется на все иностранные компании, включенные в список системообразующих предприятий в различных отраслях экономики.

Примечательно, что 35 процентов опрошенных не планируют прекращать режим удаленной работы после снятия эпидемиологические ограничений, а будут ожидать рекомендаций из головной компании. Порядка 26 процентов планируют вернуться в офис сразу после отмены карантина, выйдут на работу через две недели после снятия ограничений 20 процентов, а 19 процентов респондентов не прекращали производственной деятельности.

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