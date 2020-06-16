Фигуристка Липницкая подтвердила, что скоро станет мамой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Юлия Липницкая скоро станет мамой. Об этом сообщил "СЭ", добавивший, что это событие произойдет уже довольно скоро. Отцом ребенка, по данным издания, является бойфренд Липницкой фигурист Владислав Тарасенко.

Завершившая карьеру в 2017 году фигуристка подтвердила, что беременна.

"Мы с Владом должны были сами рассказать об этом событии на одном из каналов, у которого был эксклюзив на эту новость. Но тут вмешался, непонятно зачем и по какому праву, некий господин, с которым в свое время из-за его непорядочности прекратили сотрудничество Юлия Ефимова, Елена Ильиных и Сергей Полунин. Благодарим всех за поздравления и добрые слова", - приводит слова Липницкой "Матч ТВ".