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16.06.2020 19:41
Рубрика: Спорт

Фигуристка Липницкая подтвердила, что скоро станет мамой

Текст: Максим Домчев

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Юлия Липницкая скоро станет мамой. Об этом сообщил "СЭ", добавивший, что это событие произойдет уже довольно скоро. Отцом ребенка, по данным издания, является бойфренд Липницкой фигурист Владислав Тарасенко.

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Завершившая карьеру в 2017 году фигуристка подтвердила, что беременна.

"Мы с Владом должны были сами рассказать об этом событии на одном из каналов, у которого был эксклюзив на эту новость. Но тут вмешался, непонятно зачем и по какому праву, некий господин, с которым в свое время из-за его непорядочности прекратили сотрудничество Юлия Ефимова, Елена Ильиных и Сергей Полунин. Благодарим всех за поздравления и добрые слова", - приводит слова Липницкой "Матч ТВ".

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