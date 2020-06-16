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16.06.2020 18:05
Рубрика: Происшествия

Народный контроль

ФСИН вырабатывает новые форматы работы с гражданским обществом
Текст: Владислав Куликов
В период ограничительных мер в казенных домах были выработаны новые формы взаимодействия тюремного ведомства с общественными наблюдательными комиссиями. Представители гражданского общества наладили общение с заключенными в том числе по электронной почте.

В СИЗО и колониях во многих регионах с началом пандемии был введен режим особых условий. Это означает, что казенные дома максимально закрыты. Нет свиданий заключенных с родными, не принимаются лично передачи и т.п. Ограничено было и посещение казенных домов членами Общественных наблюдательных комиссий.

Сотрудники ФСИН смогут выносить предостережения заключенным

По закону представители гражданского общества, входящие в своего рода тюремный народный контроль, имеют право беспрепятственного доступа в казенные дома. Однако в данном случае законы природы оказались выше: вирус не делает исключений для людей с полномочиями.

"Но даже в период проведения карантинных мероприятий некоторые территориальные органы ФСИН России продолжали осуществлять взаимодействие с членами ОНК и даже выработали новый формат такой работы, - рассказали в Федеральной службе исполнения наказаний. - Например, члены ОНК Московской области смогли организовать рассмотрение обращений от подозреваемых, обвиняемых, осужденных и их родственников по электронной почте".

Также подмосковные правозащитники провели в режиме селекторной связи встречу с осужденными, отбывающими наказание в колонии № 5.

В казенных домах установлено 514 видеотерминалов, в год заключенные совершают более 45 тысяч видеозвонков. Это не считая 8 миллионов обычных телефонных звонков, также совершаемых в год

Конечно, онлайн-режим не заменит живого общения, он является лишь дополнением. Какие-то вещи правозащитники должны видеть своими глазами и слышать своими ушами.

"С разрешения руководителя управления ФСИН России по Московской области члены ОНК с соблюдением всех санитарных требований посетили СИЗО № 11 в период его подготовки к приему новых арестантов, СИЗО № 8 и СИЗО № 2 с целью проверки их деятельности в новых условиях, - рассказывают в тюремном ведомстве. - Встречи с обвиняемыми, подозреваемыми и осужденными правозащитники проводили в комнате для краткосрочных свиданий через стекло".

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
В России с начала года снизилось количество заключенных

Всего в период с 16 марта по 9 июня члены ОНК по всей стране посетили казенные дома 202 раза. Из них 105 раз - колонии, и 97 раз - следственные изоляторы. Под особым контролем правозащитников системы связи: личные свидания приостановлены, но заключенные должны быть в контакте с близкими. Как подчеркивают в ведомстве, заключенные в период действия противоэпидемиологических мер без ограничения общались по телефону и видеосвязи с родными.

"На сегодняшний день в учреждениях уголовно-исполнительной системы установлено около 8,5 тысячи телефонных аппаратов, по которым ежегодно осужденные совершают более 8 миллионов звонков, а также 514 видеотерминалов, по которым в год ими совершается более 45 тысяч видеозвонков", - сообщили в тюремном ведомстве.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст ФСИН

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