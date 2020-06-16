Генеральный прокурор Игорь Краснов лично контролирует все вопросы, связанные с соблюдением прав и законных интересов выпускников во время экзаменов.

Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Там отметили, что сейчас в зоне особого внимания прокуроров - "неукоснительное соблюдение законодательства во всех пунктах проведения экзаменов для предотвращения случаев заражения учащихся коронавирусной инфекцией".

Кроме того, региональные прокуроры будут решительно пресекать любые факты незаконного отстранения выпускников от сдачи единых государственных экзаменов. Также они будут добиваться устранения нарушений, допущенных из-за ненадлежащего контроля за проведением экзамена со стороны организаторов. Например, во время прошлой экзаменационной кампании прокуроры выявили более 1,6 тысячи нарушений. Для их устранения было внесено более 1,2 тысячи актов прокурорского реагирования.

К примеру, в Ставропольском крае решением государственной экзаменационной комиссии выпускнику прошлых лет было отказано в досрочной сдаче ЕГЭ по обществознанию. Между тем молодой человек проходил срочную воинскую службу, в связи с чем пропустил установленный срок подачи заявления. По результатам прокурорского вмешательства выпускник был допущен к сдаче экзамена досрочно.

Прокуроры будут решительно пресекать любые факты незаконного отстранения выпускников от сдачи ЕГЭ

В Хакасии при проведении ЕГЭ по истории произошла частичная замена экзаменационных материалов двух выпускников, что привело к недостоверному начислению баллов по итогам экзамена. По представлению прокурора права учеников восстановлены путем пересчета баллов.

Как подчеркнули в пресс-службе Генпрокуратуры, особое внимание при проведении экзаменов прокуроры уделяют соблюдению прав детей с ограниченными возможностями, инвалидов. В 2019 году нарушения подобного характера пресечены органами прокуратуры Чечни, Астраханской, Волгоградской, Ленинградской областей и Севастополя.

А прокуроры Краснодарского края, Брянской, Кемеровской, Омской, Оренбургской, Орловской и Саратовской областей использовали свои полномочия для блокировки в интернете ответов на вопросы экзаменов и информации о продаже поддельных свидетельств о сдаче ЕГЭ.

В Ставропольском крае, Нижегородской, Ростовской, Рязанской и Сахалинской областях прокуроры жестко реагировали на несоблюдение законов при перевозке обучающихся к местам сдачи ЕГЭ. Для безопасности детей на контроле прокуратуры оставались вопросы технического состояния школьных автобусов.

Нарушения пожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства в местах проведения экзамена пресекались в Калмыкии, Ивановской, Курганской, Мурманской и Пензенской областях.

Напомним, в 2020 году ЕГЭ пройдет по следующим предметам: русский язык, математика (профильный уровень), литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Принято решение, что ЕГЭ будут сдавать только те, кто планирует поступать в вузы.

В силу сложившихся обстоятельств экзамены будут проводиться при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.