Госдума рассмотрит законопроект о школьном воспитании

Законопроект членам комитета представил министр просвещения Сергей Кравцов. Согласно поправкам воспитание в России станет частью образовательных программ. Прописаны и цели - формирование чувства патриотизма, уважение к памяти защитников Отечества и подвигам его героев, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению. А также - бережное отношение к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, к природе и окружающей среде.

Мониторинг показал, что воспитательные программы в школах "написаны под копирку", реальная работа в этом направлении не ведется, сообщил Кравцов. Теперь будет принята единая программа воспитания в стране, на основе которой школы разработают свои программы. У родителей будет право в этом участвовать. "Это не дополнительная бюрократическая нагрузка на школы, - подчеркнул министр. - Это систематизация той работы, которая уже в них ведется".

Минпросвещения вместе с педагогами сформулировало базовые ценности, на которых будет основано воспитание. Это Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, уважение к личности. Однако список еще может дополняться, сказал Кравцов. Первый зампред комитета Олег Смолин внес предложение: добавить в него "свободу" и "справедливость".

Кроме того, депутатов заинтересовал предоставленный ведомством перечень людей, которых предлагается ставить детям в пример. "Как в "пантеон" героев попал артист Павел Воля?" - спросили Кравцова. Министр пояснил, что это экспертные предложения. Он призвал депутатов провести анализ списка и представить свои идеи. По оценке Кравцова, настоящие герои - это, например, врачи, учителя. По этим и другим нюансам пройдет широкая дискуссия.

Члены комитета спросили о средствах на реализацию законопроекта. По поручению президента минпросвещения с другими ведомствами разрабатывает новый федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан РФ", рассказал Кравцов. В его рамках и предусмотрят ресурсы на реализацию.

А не станут ли детям ставить оценки за патриотизм? На этот вопрос ответил замминистра Денис Грибов: не будет не только оценок, но и отдельного урока по воспитанию. "Процесс образования и воспитания будет единым", - заявил он. То есть учителя и литературы, и математики будут участвовать в этой работе.

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов отметил, что в России есть все возможности для ведения полноценной воспитательной работы. "У нас есть славная история великой страны, которая является основой для этого воспитания, - сказал он. - Воспитание - это историческая память, сохранение традиций нашей страны, достижений, свершений, творчества".