Сканирование гробницы "Леди из Викса" принесло новые тайны

Французские археологи обнародовали последние результаты раскопок, которые после полувекового перерыва были возобновлены в знаменитой кельтской гробнице "Леди из Викса". Сканирование показало, что внутри кургана могут находиться неизвестные объекты.

Отчет об итогах прошедшего полевого сезона опубликован на сайте Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap). Раскопки были возобновлены в 2019 году - впервые с 1953 года, когда загадочный курган изучили археологи Рене Жоффруа и Морис Муассон. Еще тогда гробница получила название "Леди из Викса" - по наименованию деревни Викс, возле которой находится. Памятник расположен в департаменте Кот-д"Ор в северо-восточной Бургундии.

Считается, что в нем была погребена кельтская княжна. Кстати, этот памятник признан наиболее значительным объектом кельтского периода во Франции. Лишь спустя 66 лет после первых раскопок археологам вновь разрешили его изучить.

Некоторые тайны удалось раскрыть, но появились и новые. Например, подтвердилось высказанное ранее предположение о том, что в древности гробница была окружена стеной, высота которой составляла один-два метра. Новое исследование доказало, что в состав погребального комплекса входило несколько мощных зданий. Кроме стены здесь была обустроена целая сеть земляных валов.

Сама гробница была расположена чуть ниже этих зданий, рядом с рекой Сеной. Зимой 1953 года команда Жоффруа раскопала погребальную камеру "Леди из Викса". Ее стены были обшиты деревом, внутри находилось множество предметов роскоши, в том числе из золота, серебра и янтаря, а также остатки колесницы. Богатое убранство и натолкнуло на мысль о том, что здесь была погребена княжна. На момент смерти ей было около 40 лет.

Использование дронов, фотограмметрии и 3D-моделирования должно помочь выяснить, имеются ли в кургане и другие захоронения. Пока археологи таковых не нашли, но геофизические исследования помогли определить изначальный размер и форму гробницы. Ее диаметр составлял 40 метров. Погребальная камера была помещена под куполом из земли и камня.

Внутреннее устройство кургана, как сейчас выяснилось, было довольно сложным. Данные георадаров указывают на возможное присутствие каких-то объектов. Также было установлено, что при строительстве некрополя использовались огромные валуны, доставленные издалека, причем их явно пришлось переправлять через Сену. Это говорит о том, что были задействованы очень значительные ресурсы.

Большой неожиданностью для археологов стало обнаружение четырехугольной платформы, выложенной из больших каменных блоков. Предназначение этого объекта пока остается загадкой. Согласно одной из версий, это мог быть постамент для скульптуры. Правда, пока не найдено даже следов таковой.

В ходе раскопок археологи обнаружили также траншею, прорытую их предшественниками в 1953 году. В ней были раскопаны артефакты, которые 66 лет назад исследователи, видимо, не заметили. В частности, из земли были извлечены железные и бронзовые фибулы - застежки для одежды.