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16.06.2020 21:25
Рубрика: Спорт

Лига возвращается

В среду решится судьба еврокубкового сезона
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 130(8184)
В среду состоится заседание исполкома УЕФА, по итогам которого будет принят ряд важнейших решений. Прежде всего, относительно возобновления розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Матчи плей-офф Лиги чемпионов впервые в истории пройдут не весной, а летом. Фото: AP Матчи плей-офф Лиги чемпионов впервые в истории пройдут не весной, а летом. Фото: AP
Матчи плей-офф Лиги чемпионов впервые в истории пройдут не весной, а летом. Фото: AP

Варианты рассматривались разные, вплоть до досрочного завершения еврокубкового сезона. Официально обо всем будет объявлено в среду, но ведущим СМИ удалось разузнать, каким образом УЕФА собирается выйти из этой непростой ситуации.

Фото: AP
Могут ли доиграть Лигу чемпионов в России

Предполагается, что Лига чемпионов будет доиграна в формате "финала восьми" в Лиссабоне. Четвертьфиналы пройдут с 12 по 15 августа, полуфиналы - 18-19 августа, решающая встреча должна состояться 23 августа. Жеребьевка "финала восьми" пройдет в Ньоне в середине июля.

На данный момент известны четыре участника 1/4 финала: "Аталанта" (Италия), "Атлетико" (Испания), "Пари Сен-Жермен" (Франция) и "РБ Лейпциг" (Германия). В остальных парах 1/8 финала были проведены лишь первые матчи, после чего сезон был прерван из-за пандемии коронавируса. Ответные встречи "Ювентуса" с "Лионом" (результат первой игры - 0:1), и "Барселоны" с "Наполи" (1:1) пройдут в Турине и Барселоне соответственно 7 и 8 августа. Где состоятся игры "Манчестер Сити" - "Реал" (результат первого поединка 2:1) и "Бавария" - "Челси" (3:0) не уточняется.

Возможно, сегодня официально будет объявлено также о том, что финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесут на год - с 2021 на 2022 год. В свою очередь Стамбул, который должен был принять решающий матч нынешнего розыгрыша турнира, сделает это в 2021 году.

Теперь что касается Лиги Европы. Оставшаяся ее часть (начиная с четвертьфинальной стадии) будет доиграна с 10 по 21 августа в четырех немецких городах: Дуйсбурге, Гельзенкирхене, Дюссельдорфе и Кельне, который примет финал.

Лигу чемпионов доиграют в августе в формате "финала восьми" в Лиссабоне, а матчи Лиги Европы примут четыре немецких города

Все команды проведут по одному матчу без зрителей. Клубы, не успевшие начать противостояние в 1/8 финала, также проведут одну встречу в Германии. Речь здесь идет о парах "Интер" (Италия) - "Хетафе" (Испания) и "Севилья" (Испания) - "Рома" (Италия). Команды, сыгравшие один поединок, проведут ответную игру согласно изначальному регламенту. До приостановки Лиги Европы в 1/8 финала состоялись следующие матчи: "Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Копенгаген" (1:0), "Олимпиакос" (Греция) - "Вулверхэмптон" (1:1), "Рейнджерс" (Шотландия) - "Байер 04" (Германия) - 1:3, "Вольфсбург" (Германия) - "Шахтер" (Украина) - 1:2, "Айнтрахт" (Германия) - "Базель" (Швейцария) - 0:3, ЛАСК (Австрия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 0:5.

Фото: Gettyimages
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Тем временем авторитетный портал Goal составил рейтинг игроков, являющихся основными претендентами на "Золотой мяч". Лидером в нем эксперты считают нападающего "Баварии" Роберта Левандовского. Он и правда набрал феноменальную форму. В начале июня Роберт установил личный рекорд по голам за один сезон. Мяч в принципиальной встрече с "Байером" стал для него 44-м в нынешней кампании во всех соревнованиях (включая как клуб, так и сборную). К слову, Левандовский лидирует также в списке номинантов на "Золотую бутсу", которая ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских лиг. В активе форварда "Баварии" 30 голов. У ближайшего преследователя Роберта нападающего "Лацио" Чиро Иммобиле - 27 точных попаданий.

В тройку рейтинга попали лучшие футболисты современности - Криштиану Роналду ("Ювентус") и Лионель Месси ("Барселона"). В топ-10 также вошли: Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити"), Томас Мюллер ("Бавария"), Неймар ("Пари Сен-Жермен"), Эрлинг Холанд, Джейдон Санчо (оба - "Боруссия", Дортмунд), Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"), Серж Гнабри ("Бавария").

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