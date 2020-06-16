Иванов назвал условие возобновления международных полетов

"Международные полеты могут открыться только тогда, когда большинство стран-участников всех конвенций и так далее одновременно согласятся возобновить эти полеты. Если одна страна будет против или две, а 10 за - ничего не произойдет", - заявил Иванов.

"Если все страны СНГ, с кем у нас есть полеты (с Грузией у нас, например, нет полетов по определению вообще и вряд ли они возобновятся в ближайшее время), если те страны, с которыми авиасообщение было до пандемии, согласятся возобновить, то, естественно, в СНГ мы полетим в первую очередь", - отметил спецпредставитель президента.

Иванов также подчеркнул важность эпидемиологических мер при возобновлении авиасообщения. "Если в стране X заболевание коронавирусом на очень низком уровне и дальше идет на спад по статистике, значит у этой страны есть приоритет возобновления международного авиасообщения", - пояснил он.