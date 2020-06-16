Как изменится музыкальный мир после пандемии

Концертов нет, залы закрыты, туры и фестивали перенесены - вирус постарался. Но что может родить противостояние музыки и стихийного бедствия - творческий кризис или, наоборот, взлет? И в какую сторону может двинуться музыка, когда все вернется на круги своя?

Мы спросили об этом известных российских музыкантов.

Владимир Матецкий, композитор:

- Уверен, шоу-бизнес будет активно подстраиваться под новые условия, то есть уходить в интернет: до вакцины еще далеко, без нее люди на "живые" концерты пойдут с большой неохотой. И что это будут за концерты? На входе у тебя будут мерить температуру, надо будет стоять в 1,5 метрах друг от друга, в маске… И сколько же народу попадает тогда в зал на тысячу мест? Сколько будут стоить билеты, чтоб окупить шоу?

А интернет уже начал "подстругивать" формат песни, и ситуация эти тенденции подтолкнет. В популярной сегодня у молодежи соцсети Тик-ток подсчитали, что оптимальный хронометраж музыкального ролика - 30 секунд, и я вполне допускаю, что и песни скоро будут "паковаться" в эти 30 секунд. Хочешь участвовать в бизнесе, как артист - будь добр, высказывайся за этот хронометраж, а не за 3 минуты, как ты привык. И артисты покорно начнут это делать - в первый же день, когда им это объявят. Им надо быть на плаву с чем угодно. Даже серьезные музыканты хотят, чтоб их слушали.

Вадим Эйленкриг, джазовый трубач:

- Уверен, качество музыки поднимется. Когда у тебя много работы, невозможно прогрессировать, сосредоточиться на чем-то одном, нет времени решить, что сейчас важнее. А когда ты сидишь в 4 стенах и не имеешь выхода своей творческой энергии - то тебе обязательно придут новые идеи! Появилась возможность работать по 6-8 часов в день, быть все время в своей музыке, делать ее лучше. Многие музыканты жаловались - мол, их никто не знает оттого, что их не зовут на большие площадки. А тут, - возьми и сделай так, чтоб слушали только тебя! Тем более, что когда все закончится - наступит время жесточайшей конкуренции, наш жанр будет одним из немногих, где будет реальный рынок. Победит тот, кто предложит наилучшее качество по приемлемой цене.

В экономический кризис экономить будут на артистах.

Рустэм Булатов, группа Lumen:

- Сложно говорить о том, как изменится сама музыка. Но вокруг музыки может измениться много чего. Во-первых, пандемия заставила искать новые формы донесения. И если до этого трансляции в прямом эфире были достаточно редки, то теперь это многими артистами пройденный этап. Трансляция - сложная история. По уровню задействования оборудования и специалистов сопоставимая со съемкой концерта. Но съемку можно поправить на монтаже - выбрать ракурсы, пересвести звук. В трансляции все "здесь и сейчас". Оказалось, что вот эта возможность - удаленно смотреть выступление с тысячами других людей одновременно, она важна для слушателей. Думаю, что теперь таких концертов будет больше.

Музыканты открыли для себя совершенно новые площадки. Почитайте про выступление Трэвиса Скотта в игре Fortnite. Это выступление увидели десятки миллионов человек, что может заставить задуматься крупнейшие игровые проекты и известных артистов о повторении подобных коллабораций.

Новый виток в развитии домашней записи. До этого запись дома была очень распространена, но среди начинающих артистов. Или в среде, где композицию можно целиком сверстать на компьютере, без сложных историй с записью барабанов, или других акустических инструментов. Теперь же очень многие артисты засели за "домашнюю работу". Metallica показали акустическую версию старой песни, записанную "удаленно". В России "Сплин" выпустили новую песню с пометкой "демо", видимо рассчитывая доработать "Письмо Гарри Поттеру" позже на студии. Мы сами пишем новый альбом в таких же условиях - все музыканты записывают свои партии самостоятельно. Сам себе звукорежиссер. Мне очень нравится! Оказалось, что с некоторыми партиями можно разбираться в полевых условиях, с минимальной подготовкой, и это не сказывается на качестве критически. Студии, конечно, не хватает. Но есть и плюсы - определив фронт работы, можно выбрать удобный режим и темп. Я думаю, что многие музыканты после пандемии "прокачают" домашние студии, чтобы иметь возможность творить дома "в чистовик". Если, конечно, они не прокачали их гораздо раньше.

Александр Ф. Скляр, группа "Ва-Банкъ":

- Эта ситуация, прежде всего, показывает, кто из нас чего стоит. Онлайн-концерты, которые на карантине организуются один за другим, на крупном плане демонстрируют, как наши звезды поют, как они разговаривают, насколько они артистичны, когда предстают перед зрителем "здесь и сейчас", без возможности подправить потом в студии свет и звук. Сразу видно - что в их работе относится собственно к творчеству, развлекательности, а что к обертке. Технологии оформления звука сегодня доведены, практически, до совершенства. А вот будет ли тебе, что спеть? И сейчас - и по осени.

Dj Groove (Евгений Рудин):

- Новости в музыке, уверен, будут только для тех, кто только сейчас открывает для себя общение онлайн. Да, оно, безусловно, расширится. Будет гораздо больше записей и концертов на удаленке, будут конструироваться девайсы, облегчающие музицирование и запись в прямом эфире, будет расширяться сотрудничество с музыкантами из разных стран. Что, по-моему, здорово. Появится больше сервисов онлайн по созданию музыки в электронных программах. А в самой музыке, уверяю вас, ничего не изменится. И концерты обязательно вернутся: слушать музыку только по интернету - это все равно, что всю жизнь ходить в резиновых перчатках.