Спортивный мир потихоньку выходит из вынужденного карантина, связанного с пандемией коронавируса: возобновляются соревнования, в некоторых из них, к примеру российской футбольной Премьер-лиге, на трибунах дозволено присутствовать определенному числу зрителей. Приходят в себя после пережитого и звезды.

Тесты Романа Зобнина показали наличие в крови антител к коронавирусу. Фото: РИА Новости

Среди известных спортсменов немало тех, кто на себе прочувствовал, каково это - быть зараженным. К примеру, один из лидеров сборной России и московского "Спартака" Роман Зобнин. По возвращении игроков "красно-белых" к тренировкам все они прошли медицинский осмотр. Анализы Романа показали наличие в крови антител. Футболист перенес инфекцию и сейчас полностью здоров.

- Все хорошо, чувствую себя отлично, полон сил. Сам не понял, как это произошло. Переболел бессимптомно, температуры не было. Правда, немного потерял обоняние, - признался Зобнин. - Я люблю молочные продукты, и когда их употреблял, заметил, что не чувствую вкус кефира, а разные фруктовые йогурты для меня кажутся одинаковыми. Можно было обычные йогурты пить, без добавок.

Обнаружен был коронавирус у одноклубника Зобнина - молодой звезды "Спартака" Зелимхана Бакаева. Впрочем, после двух недель самоизоляции Бакаев выздоровел и приступил к тренировкам. А уже на этой неделе он, как и его партнеры, будет готов выйти на первый матч после возобновления сезона.

Главный вопрос - как после выздоровления вести привычный образ жизни. Специалисты утверждают, что даже у тех, у кого анализы показали наличие антител (как у Зобнина), не должны расслабляться. Ничего сложного в этом нет. Необходимо почаще мыть руки и лицо, избегать по возможности людных мест (речь не идет о тренировках или матчах). Одним словом, вести себя осторожно.

В этой связи интересно послушать вратаря "Динамо" Антона Шунина, рассказавшего "РГ" о том, как после выхода из карантина живется его команде: как она тренируется, заезжает на базу, как игроки питаются.

- Изменилась система нахождения на базе. У нас теперь в двух местах - на парковке и при входе на базу - есть тоннели для дезинфекции. Мы не заходим в раздевалку, не моемся вместе в душевой, не ходим в сауну - все это под запретом. Везде антисептики, строгие правила безопасности. Каждый из нас переодевается и разминается в своем номере. Форму приносят и оставляют у двери. Минимум контактов, все находятся на расстоянии друг от друга. После тренировок мы спускаемся в холл. Нам приносят еду и раздают ее в ланч-боксах. Одноразовая посуда, пара блюд на выбор. Берем все и идем в номер. Когда по два занятия в день - то же самое. Пока так, - отметил Шунин.

Среди европейских звезд выделяется случай с одним из лучших футболистов мира Пауло Дибалой. Звезда "Ювентуса" полтора месяца страдал от коронавируса, сдал четыре положительных теста. По словам Дибалы, впервые он понял, что с ним что-то не так, когда во время одной из тренировок ощутил нехватку воздуха.

- После пяти минут занятия я выбивался из сил, болели мускулы. Я попросту не мог дальше ничего делать. Тело было тяжелым, а мышцы болели. Приходилось останавливаться, - рассказывал Дибала.

Как и в случаях с Зобниным и Бакаевым, спустя некоторое время Дибала вернулся в строй. Более того, он вышел с первых минут в матче с "Миланом" в Кубке Италии в конце прошлой недели. По словам аргентинца, побороть болезнь ему позволило соблюдение всех рекомендаций клубных врачей и отдых.

- Я понял, что это серьезная болезнь. Хорошо, она осталась позади. Сейчас чувствую себя нормально, но отныне я буду внимательнее относиться к личной гигиене. Обязательно буду чаще мыть руки, лицо, - сказал Дибала.

Пожалуй, самым знаменитым спортсменом, излечившимся от коронавируса, стал баскетболист Кевин Дюрант. Один из лучших игроков современности сам рассказал о положительном тесте. Он очень переживал, что вирус может серьезно сказаться на его здоровье. При этом болезнь протекала в легкой форме.

- Я отделался испугом. Был потрясен, когда узнал о положительном тесте. Захотелось узнать, что значит этот вирус. Начал собирать информацию, после чего успокоился, - рассказал Дюрант.

Выбор "РГ"

Что смотреть

Главное событие ближайших дней - возобновление сезона в российской Премьер-лиге (РПЛ) по футболу. Первый матч после паузы состоится в эту пятницу: в Самаре "Крылья Советов" примут грозненский "Ахмат".

Сезон в высшем дивизионе нашего чемпионата был приостановлен в середине марта. Несмотря на очевидные проблемы, разговоров о досрочном завершении РПЛ было немного. Почти все клубы выступили за рестарт турнира, в котором осталось провести восемь туров.

95 дней длилась пауза из-за пандемии коронавируса в чемпионате России по футболу

Отметим, что вместе с первенством страны будет доигран и Кубок. В нем уже определились три полуфиналиста ("Зенит", "Спартак" и "Химки"), а четвертым станет победитель пары "Шинник" - "Урал".

Ну а первым спортивным турниром страны, который стартует после пандемии коронавируса, станет чемпионат России по регби. Уже сегодня на пензенском стадионе "Первомайский" местный "Локомотив-Пенза" сыграет с "ВВА-Подмосковье". На каждый матч будут допущены болельщики, но не более десяти процентов от общей вместимости арены. Аналогичное правило будет действовать и в футбольном первенстве.

Что касается Европы, то на прошлой неделе возобновился чемпионат Испании по футболу. Сегодня из вынужденного отпуска выйдут и в Англии, а в Италии, пострадавшей чуть ли не больше всех стран из-за коронавируса, состоится финал Кубка страны.

Потихоньку начинают играть теннисисты. Так, к примеру, на прошлой неделе в Белграде состоялся турнир, в котором принимали участие первая ракетка мира Новак Джокович, третий номер рейтинга ATP Доминик Тим, а также один из самых талантливых спортсменов тура - представляющий Германию Александр Зверев. Если говорить о крупных соревнованиях, то, по последним данным, Открытый чемпионат США (US Open) в Нью-Йорке все же состоится. Ориентировочные даты его проведения - 31 августа - 13 сентября.

Где будем смотреть

18 июня, четверг, Матч ТВ

Чемпионат России по регби

14.55 "Локомотив-Пенза" - "ВВА Подмосковье".

19 июня, пятница, Матч ТВ

Чемпионат России по футболу

17.50 "Крылья Советов" (Самара) - "Ахмат" (Грозный). Прямая трансляция.

19.55 "Сочи" - "Ростов". Прямая трансляция.

20 июня, суббота, Матч ТВ

Чемпионат России по регби

08.55 "Красный Яр" (Красноярск) - "Слава" (Москва). Прямая трансляция.

Чемпионат России по футболу

13.50 "Урал" (Екатеринбург) - "Рубин" (Казань). Прямая трансляция.

16.20 "Арсенал" (Тула) - "Спартак" (Москва). Прямая трансляция.

18.25 ЦСКА (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.

21 июня, воскресенье, Матч ТВ

Чемпионат России по футболу

14.50 "Уфа" - "Тамбов". Прямая трансляция.

17.20 "Локомотив" (Москва) - "Оренбург". Прямая трансляция.

19.50 "Краснодар" - "Динамо" (Москва). Прямая трансляция.