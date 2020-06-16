Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни

Во многих регионах начинают отменять карантинные ограничения. Кардиолог Пироговского центра (КДЦ "Арбатский") Ирина Залем рассказала, как выйти из карантина и войти в жаркое лето без ущерба для здоровья.

К чему приводит недостаток движения?

Ирина Залем: Важно понимать: чем меньше двигается человек, тем выше риск развития сердечно-сосудистых патологий.

Во-первых, снижается эластичность артерий и вен, сосуды при гиподинамии становятся вялыми, следовательно, в них ухудшается кровоток. Значительно замедляется венозный отток от нижних конечностей, что может служить фактором риска образования в них сгустков крови - тромбозов и тромбоэмболий.

Кроме того, при гиподинамии происходит замедление обменных процессов, снижается внутреннее потребление энергии, что может способствовать повышению уровня холестерина и глюкозы в крови. А это, в свою очередь, ведет к значительным рискам развития атеросклеротического поражения сосудов.

Снижение общего тонуса мышц, уменьшение капиллярного кровообращения ведет к сокращению поступления кислорода к тканям тела и мозга, что может вызывать повышение частоты сердечных сокращений и артериального давления. Поэтому так важно проводить профилактику осложнений своевременно. Не забывать точно выполнять рекомендации врача, следить за артериальным давлением. И, конечно, самое главное - не забывать про физические упражнения.

Сейчас, когда людям, наконец, разрешили выйти из дома, у многих эйфория. Хочется сразу всего: и на пробежку, и на шашлыки…

Ирина Залем: Да, сейчас у многих такое настроение: скорее наверстать упущенное. И все же я советую не нагружать себя резко. Сердце - это такая же мышца, как и все остальные, и за время вынужденной гиподинамии снизилась ее функциональная активность.

Важно не переусердствовать. Тем более что наступил сезон жары, и это дополнительный стресс для сердца и сосудов. Чересчур высокая активность может привести к плохому самочувствию.

Как лучше действовать?

Ирина Залем: Первые несколько дней - восстановить пешие прогулки в спокойном темпе. Если жарко - лучше выходить из дома в утренние часы или уже вечером, когда жара спадает. С 12 до 16, если уж вышли из помещения, лучше оставаться в тени. Особенно важно соблюдать этот порядок в городе, где жара и духота усугубляются из-за нагретых строений, асфальта.

Второй важный момент - обратите внимание на питьевой режим. Мы в принципе в большинстве не привыкли достаточно пить и часто заменяем воду на так называемые тонизирующие напитки - чай, кофе, сладкие газировки. Но они не только не способствуют сохранению водного обмена, а, наоборот, обладают способностью создавать дефицит жидкости, что опять-таки приводит к ухудшению показателей свертываемости крови и тромбозам.

В жаркое время пить достаточно еще важнее: ведь потери влаги организмом увеличиваются. Кроме того, с потом организм теряет важные микроэлементы, а потери, например, калия и магния негативно влияют на сердце - в частности, могут возникнуть аритмии.

Чего и сколько нужно пить?

Ирина Залем: Воду - обычную и минеральную. Для профилактики потери микроэлементов хороши также травяные чаи, фруктовые и ягодные морсы, но без сахара. Объем жидкости подбирается индивидуально. Но в жару я бы рекомендовала выпивать не менее двух литров в сутки. При этом важно не увлекаться солеными и копчеными блюдами - большое количество соли при повышенном объеме жидкости задерживает воду в организме. Это может привести к отекам, вызвать обострение гипертонической болезни.

В жару, при резкой смене погоды, многие даже здоровые люди чувствуют дискомфорт. Тем более люди с проблемами сердца и сосудов часто метеозависимы. Есть какие-то секреты, как не реагировать?

Ирина Залем: Особых секретов нет. Для людей, находящихся на лекарственной терапии (например, гипертоников), важно тщательно соблюдать прием препаратов. Летом многие расслабляются: кажется, хорошая погода, хорошее настроение и самочувствие - зачем еще таблетки пить?

Это недопустимая ситуация. Если вы постоянно принимаете препараты, поддерживающие состояние сердечно-сосудистой системы, никаких пропусков, самостоятельных отмен быть не должно. Мы, кардиологи, очень хорошо знаем: в жаркую погоду обостряются проявления ишемической болезни, бывают перепады артериального давления, иногда возникает резкий спазм сосудов.

Важный принцип, который должен знать каждый пациент: даже если, к примеру, на базовой терапии у вас нормальное или пониженное давление, это не повод отменять прием гипотензивных препаратов. Это повод обратиться к врачу и скорректировать терапию.

Чего нужно избегать в жаркое время, чтобы не спровоцировать неприятности с сердцем?

Ирина Залем: Помимо неконтролируемого пребывания на солнце назову еще несколько факторов, о которых знают все, но многие этим знанием пренебрегают, а потом расплачиваются.

Во-первых, алкоголь. Конечно, поездку за город, на дачу, на шашлыки запрещать бесполезно. Но хотя бы не злоупотребляйте. Алкоголь в жару - двойной удар и по печени, и по сосудам. Обилие жирного жареного мяса - то же самое. Второй фактор риска - резкое охлаждение контрастным способом. Это и холодный душ, и ныряние в холодную воду. Для молодого здорового организма, возможно, вреда большого не будет. Но если сосуды детренированы, да еще на фоне алкоголя, возможен спазм и, как минимум, ухудшение кровоснабжения мозга и сердечной мышцы. В худшем случае можно спровоцировать сердечно-сосудистую катастрофу. Все вышесказанное в полной мере относится и к банным процедурам.

Третий момент. Кондиционеры. Риски те же самые плюс угроза подхватить вирусную инфекцию. Поэтому если уж решили пользоваться, соблюдайте определенный порядок. Разница между температурой воздуха на улице и в помещении - не более 10-12 градусов. Если за окном выше 30, настраивайте кондиционер на 22-23 градуса, не ниже. И если вы отправляетесь куда-то, где может работать кондиционер, лучше иметь при себе какую-то одежду или шарф, чтобы накинуть на себя. Ну, и с мороженым в жару тоже надо быть осторожнее.

Лето - время дач. Едем отдыхать, но многие в результате часами стоят вниз головой на грядке…

Ирина Залем: Что касается дачников, все вышесказанное относится к ним в полной мере. В жаркое время дня - с 11 до 17 часов - нежелательны любые работы, требующие напряжения или неудобной непривычной позы: прополка, посадка, покос. А когда все же отправляемся к грядкам, надо следить, чтобы долго не оставаться в одной и той же позе. Вредно не только стоять в наклон (приток крови к голове может спровоцировать и повышение давления, и другие неприятности), но и, например, долго оставаться на корточках.

Что можно рекомендовать? Используйте разные инструменты, в том числе с длинной ручкой, чтобы менять положение тела во время работы. Каждые 30 минут - перерыв, и не ложиться на это время неподвижно, а лучше размяться.

Обязательно в солнечную погоду надевать головной убор. Каждые 30-40 минут делать несколько глотков воды.

Одежда лучше светлая, из натуральных дышащих тканей. Без защиты на открытом солнце лучше не оставаться, чтобы не обгореть и не получить солнечный удар.