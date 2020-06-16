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Текст:   Марина Трубилина 
17:25 16.06.2020

Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате

Снизить суммы в платежках за жилье можно, не только закрывая водопроводные краны и пореже включая свет. О других способах сэкономить на квартплате рассказали эксперты проекта Минфина России по повышению уровня финансовой грамотности Татьяна Кирик и Ольга Дайнеко.
Управляющая компания обязана по запросу жителя разъяснить, какие формулы и тарифы использовались для расчета платежей. Фото: Александр Корольков/РГ Управляющая компания обязана по запросу жителя разъяснить, какие формулы и тарифы использовались для расчета платежей. Фото: Александр Корольков/РГ
Управляющая компания обязана по запросу жителя разъяснить, какие формулы и тарифы использовались для расчета платежей. Фото: Александр Корольков/РГ

Откажитесь от навязываемых услуг. К ним можно отнести страхование, услуги консьержа, охраны, видеонаблюдения, озеленения и благоустройства придомовой территории. Но если оплата страхования жилья - решение строго индивидуальное, то решение об оплате консьержа, охраны и прочего принимают собственники на общем собрании. Если собрание приняло решение платить за это, то даже проголосовавшие "против" платить обязаны. В этом случае можно лишь проверить, правильно ли было проведено собрание.

Фото: AndreyPopov / istockphoto
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При необходимости подавайте исковое заявление в суд об исключении навязанной услуги из квитанции. Управляющие компании часто включают допуслуги в общую квитанцию, их неоплата влечет общую задолженность по квартплате. А это, в свою очередь, лишает собственника возможности получать субсидии и компенсации, если они положены.

Требуйте перерасчет за некачественные услуги. Сначала нужно подать официальную жалобу в управляющую организацию на оказание услуг ненадлежащего качества или же на то, что они вовсе не оказываются. Эти факты нужно зафиксировать - например, вызвав техника, чтобы показать неработающий лифт или едва теплую "горячую" воду. Если УК официально отказала в перерасчете, обращайтесь в суд с требованием о принуждении его провести.

Проверяйте расчеты. Потребитель имеет право в случае сомнений в расчетах подать заявление в УК с просьбой предоставить информацию о методах расчета платежей и применяемых тарифах. Этим правом можно и нужно пользоваться.

Не платите за пустую квартиру. Если жители надолго уехали, необходимо по возможности отключить все электроприборы или перевести их в энергосберегающий режим. Если же владелец жилья платит по нормативам, а не по счетчикам, так как их установка технически невозможна, ему могут пересчитать платежи за воду, водоотведение, электричество, газ. Перерасчет можно попросить и за вывоз мусора за период отсутствия. Для этого напишите заявление в УК, приложив документ, подтверждающий отсутствие (путевку, справку о командировке, справку от председателя садоводческого товарищества, из медучреждения о стационарном лечении и т.п.).

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Уменьшайте плату за подъезд. Установка в подъезде энергосберегающих ламп с датчиками движения, общедомовых счетчиков воды, тепла, электроэнергии, устранение теплопотерь за счет утепления входных дверей и окон позволит экономить всем жителям. Обязанность по устранению энерго- и теплопотерь лежит на управляющей организации.

Зарабатывайте на общем имуществе. Рачительные хозяева используют эту возможность максимально: сдают в аренду технические этажи, крыши, холлы - например, для установки оборудования интернет-провайдеров, рекламных щитов, водоматов. Полученные средства можно пустить на общедомовые нужды, благоустройство, капремонт. Собственники могут таким образом уменьшить свои платежи и даже вовсе избавиться от них за счет вырученных средств.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Обращайтесь за господдержкой. В сложной финансовой ситуации можно обратиться за субсидией или компенсацией платы за ЖКУ. Субсидию могут получить те, у кого оплата коммунальных услуг превышает 22% от дохода (в отдельных регионах процент ниже). Ее оформляют в МФЦ. Также некоторые категории льготников (многодетные родители, инвалиды, родители детей-инвалидов и др.) вправе получать компенсацию на оплату ЖКУ до 50% платежей. При этом получение компенсации не лишает права на субсидию.

Снижайте потребление. Напоследок нельзя не напомнить о возможности снизить потребление в своей квартире. Сэкономить помогают энергосберегающие лампы, бытовая техника класса "А", рассеиватели воды в душе, регуляторы напора воды в смесителях, бачки унитазов с возможностью "малого" слива и т.п. Устраняйте течи в кранах и трубах. Выключайте электроприборы, уходя из дома, - это снизит пассивное потребление.

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