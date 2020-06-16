Вирус - экзамен для инноваций

Пандемия коронавирусной инфекции затронула буквально все сферы привычной жизни - от быта простых граждан до целых секторов экономики.

Скорость распространения COVID-19 заставила не только оперативно принимать новые "правила игры", которые диктовали обстоятельства, но и так же быстро учиться играть по этим правилам.

Вирус стал не просто угрозой жизни и здоровью, но и своеобразным индикатором того, насколько оперативно мы готовы перенастроиться под новый спектр задач, готовы ли мы принимать быстрые и качественные решения. Причем не сиюминутные, а дальновидные, способные решить проблему не только здесь и сейчас, но и дать задел на будущее. Например, не закупить необходимое в борьбе с инфекцией за рубежом, а запустить отечественное производство, тем самым дав импульс развития целой отрасли.

В частности, многие портфельные компании РОСНАНО и Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) в короткие сроки переориентировались на производство широкого спектра продукции, востребованной в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Технологии против вируса

Буквально на днях в Забайкальский край по линии Объединенного народного фронта была доставлена партия в 50 000 тестов компании "ТестГен" из Ульяновского наноцентра ULNANOTECH, который входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО. Чуть раньше тест-системы этого производителя уже получили медики Республики Дагестан и Ульяновской области.

Встреча Анатолия Чубайса и Нюты Федермессер с руководством Республиканского диагностического центра Махачкалы. Фото: Пресс-служба Роснано.

В самом начале развития пандемии стало ясно, что одним из важнейших продуктов в борьбе с распространением вируса является тест, способный в короткие сроки, а главное с минимальной погрешностью выявлять наличие в крови у заболевших вируса COVID-19.Несмотря на то, что Россия является лидером по производству тестов, основанных на технологии полимерной цепной реакции (вгод их изготавливается более 7 млн для выявления самых разных заболеваний),потребовалось время для того, чтобы перепрофилироватьмощности для создания тестов, способных выявлять COVID-19.На сегодняшний день в арсенале российских врачей уже более 20 тест-систем. Но одной из наиболее совершенных разработок считается тест-система компании"ТестГен", которая показывает наличие или отсутствие РНК SARS-CoV-2на самых ранних стадиях с высокой точностью -более 96%.

В компании "ТестГен" говорят, что при необходимости, мощностей их производства хватит для того, чтобы выпускать до 2 млн тестов в месяц. Продукцией компании уже интересуются за рубежом. Тест-система "CоV-2-Тест"уже получила европейский сертификат соответствия CE,регистрационное удостоверение Минздрава Республики Казахстан, а также вошла в перечень рекомендованных средств диагностики коронавирусной инфекции Минздрава РФ.

Тест-система "CoV-2-Тест" компании "ТестГен". Фото: Пресс служба компании "ТестГен"

Помимо компании "ТестГен" еще несколько предприятий Группы РОСНАНО участвуют в создании новых приборов и систем для диагностики коронавирусной инфекции.

Так компания-производитель мехатроники, роботехники и медицинского оборудования TEN fab начала серийное производство комплектов ключевых деталей для приборов мобильной диагностики коронавируса "Эвотек-МирайГеномикс", заказанных Департаментом здравоохранения Москвы. А компания "Троицкий инженерный центр" ГК "ТехноСпарк" создала прибор класса point-of-care анализатор "Индикатор-БИО", способный с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) выявлять одновременно до четырех патогенов. В марте 2020 года специалисты "ТИЦ" совместно с партнерами оперативно разработали для прибора линейку тест-систем экспресс-диагностики для определения нового коронавируса SARS-CoV-2 (время анализа составляет 15-20 минут). Сейчас прибор проходит государственную регистрацию.

Помимо задач, связанных с выявлением коронавирусной инфекции, едва ли не первоочередной является создание вакцины. Более 70 компаний по всему миру бьются над ее разработкой. Российские ученые также работают в этом направлении. В частности, портфельная компания РОСНАНО "Фармсинтез" совместно с Институтом биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН (ИБХ РАН) заявили, что до конца 2020 года смогут представить вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19 на базе оригинальной технологии, в основе которой механизм, имитирующий естественную работу иммунной системы человека.

Однако до тех пор, пока не будет создана вакцина, коронавирус продолжит распространяться, а значит, население будет заражаться и болеть. Как говорит нам медицинское сообщество, коронавирус опасен, прежде всего, своими осложнениями. Самое распространенное и одновременно самое опасное осложнение - это острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) при котором поражаются легкие человека, что может оказаться фатальным. Именно поэтому научный коллектив "Митотех" (портфельная компания РОСНАНО) временно переориентировал все ресурсы на создание новой лекарственной формы митохондриального антиоксиданта, направленной на предотвращение этого тяжелого осложнения.

Поддержать тех, кому сложнее всего

Масштабные проблемы, как раз такие как распространение коронавирусной инфекции - конечно же, задача для государства. Однако это совершенно не означает, что всем остальным нужно оставаться в стороне. Тем более, государственная машина, в силу своего устройства, порой просто не в состоянии отреагировать оперативно и "точечно". Для этого ей требуется время, а у заболевших COVID-19 времени порой просто нет. К счастью, есть бизнес, который понимает такие нюансы. Именно поэтому Группа РОСНАНО выделила 40 млн рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Причем, из этих средств 10 млн рублей - личные деньги сотрудников, которые те пожертвовали, понимая важность и необходимость такой помощи.

Собранные средства были направлены, в частности, на закупку продукции, производимой самой госкомпанией. Например, именно так были приобретены 50 тысяч тест-систем "ТестГена" для Дагестана. И столько же тестов для Забайкальского края. Именно в этих регионах сложная эпидемиологическая ситуация, а число инфицированных одно из самых больших в России.

Добровольцы проводят диагностические исследования гемостаза на одной из клинических площадок. Фото: Компания "ГемаКор".

Другой пример - благотворительная поддержка волонтеров - ученых и врачей,участвующих в исследовании состояния системы свертывания крови у пациентов с COVID-19. Оно проводится под эгидой Национальной ассоциации экспертов в области первичных иммунодефицитов (НАЭПИД) с использованием высокоточных тестов "Тромбодинамика" производства портфельной компании РОСНАНО "ГемаКор". Ученые предполагают, что за счет мониторинга состояния свертывающей системы можно предотвратить тяжелое течение болезни у зараженных COVID-19, своевременно назначая специальную антикоагулянтную терапию.

Не остались в стороне и портфельные компании РОСНАНО в регионах. Одной из первых на просьбу об оказании благотворительной помощи откликнулся производитель лопастей для ветроэнергетических установок "ВестасМэньюфэкчуринг Рус" в Ульяновске. Он безвозмездно передал медикам Перинатального центра ГУЗ "Городская клиническая больница" средства индивидуальной защиты из своих резервов. Другое предприятие ветроэнергетического кластера РОСНАНО - Таганрогский завод по производству башен ветроустановок "Башни ВРС" обеспечил средствами индивидуальной защиты и антисептиками врачей городских медучреждений более чем на 2 млн рублей.

Фото: "Вестас Мэньюфэкчуринг РУС".

Созданная при участии РОСНАНО компания НАНОЛЕК передала медицинские маски, защитные перчатки и дезинфицирующие средства сотрудникам 16 медицинских организаций государственной системы здравоохранения в восьми регионах России.

Компания "Оптосенс" смогла поддержать ведущий травматологический центр Санкт-Петербурга НИИ травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена, в котором оказались заражены коронавирусной инфекцией около 300 человек. "Оптосенс" оперативно закупила для медицинского учреждения 800 комбинезонов, 2 тысячи масок и 800 очков на общую сумму 2,3 млн рублей.

А наноцентры ФИОП, в частности, Группа "ТехноСпарк" и Северо-Западный центр трансфера технологий, оперативно отработали технологию изготовления с применением 3D-печати защитных лицевых экранов и передали более 5000 штук медикам, борющимся с COVID-19.

Многие скептики считают, что отечественные медицинские технологии и наука не были готовы ко встрече с пандемией. Однако с этим нельзя согласиться. И пусть сейчас та работа, которая ведется "за кадром", в глубинах лабораторий и стартапов не видна широкой общественности, многие эксперты все же уверены, что российские технологические, инновационные компании, связанные с медициной, фармацевтикой, биоинженерией и смежными отраслями не только в состоянии взять под контроль распространение конкретного вируса, но и готовы сделать большой шаг вперед, который способен вывести нашу страну в то высокотехнологическое будущее, к которому мы так стремимся.