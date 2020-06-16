Какие нарушения на рынке рекламы лекарств находит ФАС

Пандемия новой коронавирусной инфекции стала испытанием не только для населения и врачей, но и для фармкомпаний. С одной стороны, она послужила стимулом к их развитию, так как стали актуальными многие разработки, которые в короткие сроки удалось вывести на рынок. С другой стороны, появление новых препаратов, вероятно, вызвало волнение у компаний, которые всегда чувствовали себя весьма уверенно на этом рынке.

На ранней стадии пандемии, когда толком никто не мог сказать, что это за вирус такой, люди прислушивались ко всему, особенно к информации о способах и средствах лечения. Обещания эффективности против коронавируса в рекламе "Арбидола" не остались незамеченными ФАС - об этой истории уже рассказывала наша газета. В марте антимонопольная служба признала рекламу этого лекарственного препарата нарушающей требования закона.

Как пояснил тогда замглавы ФАС Андрей Кашеваров, "рекламный посыл относительно действия препарата "Арбидол" против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по его применению".

В рекламе утверждалось, что "Арбидол" активен против нового коронавируса 2019-nCoV и, следовательно, обладает терапевтической эффективностью в отношении этой болезни, которая на тот момент поражала все большее число людей в мире.

Однако в инструкции к лекарству не было ни слова про коронавирус 2019-nCoV. ФАС сочла, что при подобных обстоятельствах реклама является ненадлежащей. Рекламные материалы производитель "Арбидола" - АО "Отисифарм" - заменил, после чего компания вдруг занялась активной "регулирующей" деятельностью. Причем регулировать, видимо, решили всех: и прессу, и конкурентов.

Так, специально для СМИ за подписью гендиректора компании Ольги Медниковой было подготовлено открытое письмо с настоятельной просьбой "исключить возможность некорректного донесения информации о препарате "Арбидол" журналистами ваших изданий, исключить непрофессиональные оценочные суждения и использовать при создании материалов достоверные сведения, опубликованные в специализированных медицинских изданиях, клинических рекомендациях…".

Знакомым с ситуацией на фармацевтическом рынке экспертам оно напомнило о трех других письмах, датированных 13 мая 2020 года и отпечатанных на бланках с выходными данными и логотипом "Отисифарма".

Одно из них было адресовано небольшой фармкомпании "Авексима" с просьбой прекратить демонстрацию рекламы "Нобазита" - противовирусного препарата, действующее вещество которого - энисамия йодид - наряду с действующим веществом "Арбидола" - умифеновиром - в апреле попало в методические рекомендации Минздрава РФ по лечению ОРВИ в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Разве общество должно страдать из-за того, что кому-то не нравится появление новых препаратов на рынке, что кто-то сражается за свои сиюминутные цели, желая пополнить активы компании, и строчит письма во все инстанции?

Неужели топ-менеджера этого фармгиганта Ольгу Медникову настолько задел нестандартный креатив конкурентов с улетающими масками, показанными в их рекламном ролике? В письме на пяти листах высказывается "возмущение" якобы антисоциальной направленностью этой рекламы и опасение, что ролик конкурента "создает реальную угрозу для общества и экономики в целом".

Говорят, аналогичные по содержанию письма были адресованы на телеканалы (НРА) и в ФАС, хотя о реакции этой службы пока ничего не известно. По слухам, в них "Отисифарм" или кто-то, выдающий себя за эту фирму, просит проверить на соответствие закону о рекламе все тот же ролик о лекарственном противовирусном препарате "Нобазит". Если так, то что же за всем этим кроется?

Не хочется верить в то, что подобные письма - это всего лишь попытка сохранить свои позиции на рынке, озадачив конкурента возможной проверкой ФАС, или попытка сдержать появление на рынке новых препаратов, изготовленных кем-то другим. Ведь это противоречит принципу добросовестной конкуренции, которого строго придерживается серьезный бизнес, так что этого просто не может быть. Или может?

Если так, то получается, что население страны кем-то "обречено" на тот же "Арбидол", например? Но разве общество должно страдать из-за того, что кому-то не нравится появление новых препаратов на рынке, что кто-то сражается за свои сиюминутные цели, желая пополнить активы компании, и строчит письма во все инстанции?

Вообще, ситуация сама по себе тревожная. Сегодня написали жалобу на компанию, производящую противовирусный препарат, а завтра что? Напишут жалобу на производителей лекарств от сердечных заболеваний, рака, диабета… Начнутся проверки, а они начнутся, потому что так положено по закону, и люди останутся без лекарств?

Антимонопольная служба оказалась в неловком положении. С одной стороны, она обязана реагировать на обращения о возможных нарушениях закона. С другой стороны, сигнал подает тот, кто сам недавно был уличен в нарушении закона, а теперь просит проверить, не нарушил ли тот же закон его конкурент. Зачем подает? ФАС, конечно, разберется.

Многим в этих письмах видится одна цель - защитить позиции на рынке под мнимым предлогом заботы о людях, которые могут оказаться без масок на улице. Но давайте напомним, что в России реализуется Национальный план развития конкуренции, утвержденный указом президента. По оценке главы ФАС Игоря Артемьева, это "уникальный по своей сути акт".

Законодательно не запрещено подавать жалобу или отказывать в ее приеме. Но существует риск того, что недобросовестный конкурент может использовать этот механизм в своих целях. Например, для того, чтобы доставить неприятности фирме, которая теснит его на рынке.

Впрочем, ФАС для того и создавали, чтобы следить за аппетитами тех, кто желает захватить монополию, и не давать им диктовать свои правила. Хочется надеяться, что эта странная история закончится благополучно, и таких писем больше не будет.

Видимо, нужны иные рычаги воздействия, возможно, и для правоохранительных органов. Может, настала пора создать реестр недобросовестных жалобщиков по аналогии с "черным списком" поставщиков? Глядишь, тогда и странных писем станет меньше.