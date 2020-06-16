Какие новые фильмы выходят в интернете и почему их нужно смотреть сейчас

Кинодистрибьюторы во времена пандемии в срочном порядке переориентировались и каждую неделю стали выпускать на цифровых платформах все большее количество фильмов-новинок.

Так что не сериалами едиными прирастают в последнее время интернет-сервисы. Но интересно посмотреть, какие именно фильмы и на каких платформах выходят в Сети, чтобы не только разобраться в том, что посмотреть, но и отследить картину времени. Сразу отметим, что премьеры крупных релизов, особенно в России, в интернете почти не случается - продюсеры и студии откладывают их до того времени, когда люди могут вернуться в кинотеатры. Пожалуй, среди российских картин исключение - "Спутник" и "Фея". А вот в кинотеатрах нас в этом году ждут такие ленты, как "Довод" Кристофера Нолана, "Французский вестник" Уэса Андерсона, а также "Мулан", "King`s Man: Начало", "Стрельцов", Серебряные коньки", "Черная вдова", "Вестсайдская история", "Последний богатырь: Корень зла" и другие. Но до открытия кинотеатров еще время есть. Тем более, рассадка, скорее всего, будет такова, что во время одного сеанса в зале много человек не поместится. Самое время смотреть сетевые новинки.

"Папы". Режиссер Брайс Даллас Ховард

Где смотреть? Apple TV+.

Почему? Документальный фильм - непохожий на все остальные - сняла дочь знаменитого голливудского режиссера и продюсера Рона Ховарда (он также снимался в ленте). Фильм - свежайший, премьера состоялась в январе этого года на фестивале Sundance. Его герои - пять отцов, которые рассказывают о своем опыте. И если этот фильм не растрогает и не заставит расплакаться зрителя, значит он - зритель - камень.

"Пятеро одной крови". Спайк Ли

Где смотреть? Netflix.

Фильм Спайка Ли был призван примирить Каннский фестиваль и Netflix

Почему? Жюри Каннского кинофестиваля этого года должен был возглавить американский кинорежиссер Спайк Ли. Фестиваль намеревался показать его новый фильм "Пятеро одной крови", и это символизировало бы собой дружбу киносмотра и крупнейшей мировой стриминговой платформы Netflix. Однако в условиях пандемии Каннский кинофестиваль просто объявил список фильмов, прошедших отбор, чтобы они могли достойно выйти в прокат, упомянув и эту картину Спайка Ли. Первые зрители уже могли оценить историю о ветеранах войны во Вьетнаме, которые возвращаются в далекие джунгли. В этой знакомой среде они надеются спасти своего товарища.

"Приди ко мне". Малгожата Шумовска

Где смотреть? Okko.

Почему? Из последних работ Шумовской, которые выходили в прокат в России, можно назвать такие картины, как "Лицо" и "Тело". Отличие нового фильма 2019 года в том, что он снят изначально на английском, а не на польском языке, что вполне может говорить следующее - лента будет претендовать на международные премии. Известно же, что многие из них переориентировались и теперь рассматривают и те фильмы, которые вышли в Сети. У ленты-притчи - "феминистическая" повестка дня. Она рассказывает о Пастыре и его пастве, или гареме, или секте, где все делятся на две категории - жены и дочери. Но вот случается противостояние между Пастырем и одной из дочерей - Селой...

"Бог грома". Андре Овредал

Где смотреть? На ведущих цифровых платформах.

Почему? Фильм меняет представление не одного поколения о боге Торе. Они знают этого человека с суперспособностями, виртуозно владеющего молотом, в основном по голливудским экранизациям комиксов. Однако, кто сказал, что норвежцы не имеют права на свою собственную точку зрения? В главной роли в ленте "Бог грома" снимался Нат Вулф. Этого актера, чья "суперспособность" - красота, зрители знают по лентам "Виноваты звезды", "Бумажные города" и другим. По сюжету этой картины герой Вулфа вовсе не знает, что наделен божественным даром. Он полагает, что на него возложено проклятье. Горят деревья, рушатся здания, погибают люди, сдвигаются тучи... Забитый и напуганный молодой человек - на краю, но подход к нему сумела найти молодая девушка - начинающий психолог.

"Переводчики". Режис Руансан

Где смотреть? На ведущих цифровых платформах.

Почему? В ленте - созвездие знаменитых артистов - от нашей Ольги Куриленко до Ламбера Вильсона и Рикардо Скамарчо. По сюжету перед выходом нового романа, потенциального бестселлера - переводчиков заперли в бункере и отобрали у них все средства связи... Но утечка все-таки произошла.

"Хулиган. Трус. Жертва". Айви Миропол

Где смотреть? "Амедиатека", с 20 июня.

Почему? Лента - о жизни и карьере печально известного адвоката Роя Кона, близкого друга Дональда Трампа. Картина покажет трагические парадоксы судьбы Кона и раскроет истинные мотивы его поведения.

"Пиноккио". Маттео Гарроне

Где смотреть? На ведущих цифровых платформах.

Почему? Ленту показали в этом году на Берлинском кинофестивале, и она даже - коротко - успела выйти у нас в прокат. Однако все желающие не моли ее посмотреть из-за пандемии. Зато теперь у каждого есть такая возможность - с 10 июня легально фильм вышел у нас на всех ресурсах. Современное красочное переосмысление старой и любимой сказки. Одну из главных ролей - папу Джепетто - играет Роберто Бениньи.

"Внутренний огонь". Михаил Марескин

Где смотреть? Okko.

Почему? Сюрреалистическая комедия, отражающая реальную жизнь нулевых в России, рассказывает историю четырех незнакомцев, которые встречаются в роскошной петербургской квартире бывшего наркобарона. Хозяин дома опаздывает, и четверым гостям ничего не остается, кроме как сидеть и разговаривать. Один из них пришел просить денег, другой - оружие, третий - с целью шантажа, а четвертый - чтобы убить третьего. Слово за слово, и ситуация обостряется настолько, что грозит кровавой расправой, а затем мистическим столкновением с неизбежным. Проект получил награды на Международном кинофестивале в Айдлуайлде в номинациях "Лучший режиссер" и "Выбор директора фестиваля", а также на Международном кинофестивале World Fest в Хьюстоне в номинации "Лучший экспериментальный полнометражный фильм".

"Стрингер". Дэн Гилрой

Где смотреть? На ведущих цифровых платформах.

Почему? В Сети сейчас, наряду с новинками, выходят громкие хиты последних лет - многие из них довольно тихо прошли в российском прокате, что несправедливо. Например, это такие ленты, как "Стрингер". Премьера картины состоялась на одном из крупнейших фестивалей мира, а потом картину номинировали на многие престижные премии, в том числе и на "Оскар". Джейк Джилленхол играет в фильме беспринципного парня, который волей случая становится репортером крупной телекомпании и берется за такие задания, которые не каждому под силу. Одна из лучших ролей Джилленхола.

"Кэрри в большом городе". Сьюзен Джонсон.

Где смотреть? На ведущих цифровых платформах.

Почему? Это одна из самых интересных картин, из тех, что вышли в 2016 году, но до цифрового проката нашей страны добрались только сейчас, нисколько не устарев. Если вы любите сериал "Утреннее шоу" так же, как автор этих строк, то порадуетесь, "встретив" в главной роли самобытную и очаровательную Бел Паули. Ее Кэрри в фильме сравнивают с Амели, что сыграла Одри Тату. Стоит ли замахиваться на такие радикальные сравнения - решайте сами. Но сам факт, когда девушка-вундеркинд, которая чувствует себя уверенно только в мире книг и фактов, вдруг открывает такое чудо, как любовь, способен заставить вас нажать кнопку Play прямо под электронным постером этого фильма.

"Основатель". Джон Ли Хэнкок

Где смотреть? На ведущих цифровых платформах.

Почему? В фильме рассказана история создания всемирно известной сети ресторанов McDonald's. Как обычный продавец Рэй Крок стал миллионером? В главных ролях - номинант на премию "Оскар" Майкл Китон и обладатель премии "Оскар" Лора Дерн. Это лента 2016 года, но в этом году у McDonald's юбилей - 30 лет, так что повод у выхода картины - серьезный.

Фильм "Основатель" - история создания сети ресторанов McDonald"s. Рассказ, как продавец стал миллионером. В главных ролях Майкл Китон и Лора Дерн. Фото: kinopoisk.ru

"Пена дней". Мишель Гондри

Где смотреть? На ведущих цифровых платформах.

Почему? Это фантастическая история любви со звездами французского кино Одри Тоту, Роменом Дюрисом и Омаром Си - хит 2013 года. Режиссер Мишель Гондри - обладатель премии "Оскар" за фильм "Вечное сияние чистого разума". "Пена дней" - хит в жанре мелодрамы, где влюбленные летают на свидания в розовых тучках и танцуют на потолке, в коридоре обычной квартиры живет солнце, а мыши-домоправители ведут беседы с кошками, где цветы прорастают внутри людей, и тепло человеческого сердца способно уничтожить самое опасное оружие. Рекомендуется еще и прочитать книгу, и, если хотите - найти в Сети и театральную постановку "Пена дней" - она также - хит.