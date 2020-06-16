КНДР пригрозила ввести войска в демилитаризованную зону

Северная Корея готова вернуть свои воинские подразделения в районы, которые были демилитаризованы в рамках заключенных ранее соглашений между Севером и Югом. Отношения двух стран становятся все хуже и хуже. Об этом говорится в заявлении Генерального штаба Корейской народной армии.

Напомним, 15 июня Пхеньян предупредил мировое сообщество о готовящемся "акте возмездия". Поводом стали распространяемые Южной Кореей агитационные листовки, оскорбляющие высшее руководство КНДР. "Это враждебный акт, нарушающий межкорейские мирные соглашения", - подчеркивается в заявлении первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.

Северная Корея намерена в ближайшее время предпринять "следующий шаг", сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. Ранее Пхеньян заблокировал все линии связи с Сеулом.