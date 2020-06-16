Новости

КНДР пригрозила ввести войска в демилитаризованную зону 02:10
Театр "Современник" опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова 01:37
Трамп рассказал о готовящейся реформе полиции 01:25
Полицию Атланты реформируют после смерти афроамериканца 00:58
Почти 37 тысяч россиян вернулись домой из-за границы за 2,5 месяца 00:35
Во Франции вандалы облили краской бюст де Голля 00:30
От вызванных коронавирусом осложнений в Москве скончались 52 человека 00:14
Трамп заявил о готовности восстановить порядок в Сиэтле 15.06.2020
Трамп пообещал сократить воинский контингент США в Германии 15.06.2020
В парке 850-летия Москвы произошла утечка дизтоплива после пожара 15.06.2020
Тедеско: Гулиев может вернуться в основной состав "Спартака" 15.06.2020
Путин и Вучич обсудили план контактов 15.06.2020
Эмир Кустурица приедет на Парад Победы в Москву 15.06.2020
Марат Хуснуллин: Ввод жилья с начала года упал на пять процентов 15.06.2020
РФ направила ноту протеста в МИД Украины в связи с русофобскими акциями 15.06.2020
В Лосином острове прошла акция по спасению бездомных 15.06.2020
Юрий Трутнев назначен главой правительственной комиссии 15.06.2020
Путин заявил Вучичу позицию России по Косово 15.06.2020
СМИ: Санкт-Петербург примет финал ЛЧ в 2022-м, а не в 2021 году 15.06.2020
Фергюсон вызвал Макгрегора на бой 15.06.2020
МИД: Наказание Уилану мягче, чем было бы в США за аналогичное преступление 15.06.2020
В Костроме возбудили дело после обрушения потолка в жилом доме 15.06.2020
ВОЗ: COVID-19 в мире заразились уже больше 7,8 млн человек 15.06.2020
В СК опровергли сообщения о смерти стрелявшего в полицейских 15.06.2020
Организаторы "Евровидения" объявили, где и когда пройдет конкурс в 2021 году 15.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
16 июня - Горячая линия. Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
16 июня - Горячая линия. Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
16.06.2020 02:10
Рубрика: В мире

КНДР пригрозила ввести войска в демилитаризованную зону

Северная Корея готова вернуть свои воинские подразделения в районы, которые были демилитаризованы в рамках заключенных ранее соглашений между Севером и Югом. Отношения двух стран становятся все хуже и хуже. Об этом говорится в заявлении Генерального штаба Корейской народной армии.

КНДР призвала США не вмешиваться в межкорейские отношения

Напомним, 15 июня Пхеньян предупредил мировое сообщество о готовящемся "акте возмездия". Поводом стали распространяемые Южной Кореей агитационные листовки, оскорбляющие высшее руководство КНДР. "Это враждебный акт, нарушающий межкорейские мирные соглашения", - подчеркивается в заявлении первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.

Северная Корея намерена в ближайшее время предпринять "следующий шаг", сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. Ранее Пхеньян заблокировал все линии связи с Сеулом.

В мире Восточная Азия Северная Корея В мире Восточная Азия Южная Корея Отношения двух Корей Корейский кризис

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин: Рост безработицы в РФ не так драматичен, как в других странах
Собянин: Москва может переходить к очередному этапу снятия ограничений с 16 июня
Мишустин: Тестирование на COVID-19 продолжат для снижения числа больных
В Кремле дали оценку отмене парадов Победы в ряде регионов
В СК опровергли сообщения о смерти стрелявшего в полицейских
Америка оказалась расколота на два непримиримых лагеря
Как в европейских странах оценивают действия властей в период пандемии