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16.06.2020 11:40
Рубрика: Власть

Комитет ГД одобрил проект президента о воспитании в школах

Текст: Татьяна Замахина
Комитет Госдумы по образованию и науке одобрил к принятию в первом чтении президентский законопроект о воспитании в школах. Образовательные программы должны быть приведены в соответствии с положениями закона не позднее 1 сентября 2021 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно поправкам в закон "Об образовании", воспитание в России станет частью образовательных программ, работа в этом направлении попадет в календарный план. Расширяется понятие воспитания, оно будет связано с формированием чувства патриотизма и гражданственности и уважением к памяти защитников Отечества и подвигам его героев. Также в детях будут воспитывать уважение к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, бережное отношение к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, к природе и окружающей среде.

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Минпросвещения сформулировало базовые ценности воспитания в России

В календарном плане воспитательной работы образовательные организации должны будут указать конкретный перечень событий и мероприятий воспитательной направленности. Советы обучающихся и советы родителей получат право участвовать в разработке школьной программы воспитания и календаря мероприятий.

- Это вопросы гражданственности, стабильности государства, - подчеркнул важность принятия поправок глава комитета Вячеслав Никонов. - Если государство начинает испытывать комплекс неполноценности, что чаще всего бывает именно из-за недостатка воспитания, то это вызывает серьезные политические проблемы.

В России, по его словам, есть возможности для ведения полноценной воспитательной работы. "У нас есть славная история великой страны, которая является основой для этого воспитания, - добавил депутат. - Воспитание - это историческая память, сохранение традиций нашей страны, их достижений, свершений, творчества".

Министр просвещения России Сергей Кравцов назвал депутатам Госдумы базовые ценности, которые должна прививать новая федеральная программа воспитания. Это - Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Кравцов рассказал, что его ведомство уже разработало и обсудило с педагогами новый документ, который установит единую примерную программу воспитания школьников по всей стране.

- Это не дополнительная некая бюрократическая нагрузка на школы, - подчеркнул министр. -Это систематизация той работы, которая уже ведется образовательными организациями.

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