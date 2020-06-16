Косачев: Пхеньян активизировался на фоне откровенных провокаций с Юга

Не хотел бы ошибиться, но пока не стал бы рассматривать этот неприятный инцидент как начало военных действий одной из сторон противостояния (кстати, формально обе находятся состоянии войны, ведь мирное соглашение так и не было подписано по окончании войны в 50-е годы).

Пхеньян активизировался на фоне откровенных провокаций с Юга - северокорейские перебежчики с начала месяца развернули активную агитационную кампанию, направив в сторону КНДР воздушные шары с 500 тыс. антиправительственных листовок и грозились отправить еще до 1 млн воззваний.

Официальный Сеул попытался "откреститься" от действий мигрантов и даже подал жалобу в полицию на их общественные организации. По мнению некоторых экспертов, за провокацией стоят правоконсервативные и религиозные группы, близкие к оппозиции, а не сами сеульские власти.

Но северную сторону это явно не устраивает, и она пошла на сознательное обострение ситуации. Помимо прямого ответа на провокации с юга за этим может скрываться и еще несколько резонов. Возможно, Пхеньян повышает ставки на переговорах с Вашингтоном по ядерной программе. Либо КНДР просто не удовлетворена ходом межкорейского диалога - много инициатив скорее символического характера от Юга, но практически нет продвижения в важной для Пхеньяна экономической сфере под угрозой американских санкций.

Как бы то ни было, налицо явный откат от достигнутого ранее достаточно высокого уровня отношений между двумя корейскими государствами. Будем надеяться, что до открытой конфронтации дело не дойдет: ни одной из сторон это не нужно. Похоже, нужны какие-то свежие идеи для двустороннего диалога, но исходить они должны от самих его сторон.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook