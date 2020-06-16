Кремль призвал к сдержанности в ситуации на Корейском полуострове

В Кремле внимательно следят за ситуацией на Корейском полуострове и призывают к сдержанности.

На вопрос, планирует ли Россия содействовать возобновлению контактов двух Корей и будут ли телефонные разговоры на высшем уровне по этой теме в ближайшее время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам: "Мы, конечно же, очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит на Корейском полуострове".

"Это вызывает обеспокоенность, мы призываем все стороны к сдержанности", - заявил представитель Кремля.

Конкретных планов по осуществлению контактов с кем-то на высшем уровне нет.