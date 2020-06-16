Лавров: Планам США об оружейном эмбарго в отношении Ирана не суждено сбыться

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверен, что заявленным Вашингтоном планам о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана не суждено сбыться. Они в корне противоречат международному праву, заявил министр в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом.

"Я убежден, что независимо от того, кто еще из членов СВПД будет готов давать отпор планам Соединенных Штатов, этим планам не суждено сбыться, поскольку они в корне противоречат международному праву", - цитирует Сергея Лаврова РИА Новости.

Одновременно с этим Лавров отметил, что не может ручаться за позицию других членов СВПД, прежде всего европейских, которые, по словам министра, находятся под огромнейшим давлением Соединенных Штатов. "Причем это давление включает в себя использование таких не вполне корректных методов, как угрозы в торгово-экономической области и в других сферах отношений между союзниками по Северо-Атлантическому альянсу. То, что правовых аргументов у тех, кто хотел бы поддерживать Соединенные Штаты или пытаться частично помогать Соединенным Штатам, то, что у них правовых аргументов нет, этот факт очевиден для всех", - отметил глава российского МИД.