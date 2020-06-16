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Рубрика: В мире

Счет пока ничейный

Лондон наконец-то нашел время и силы для обсуждения будущих отношений с ЕС
Текст: Ольга Дмитриева
Российская газета - Федеральный выпуск № 130(8184)
Британский премьер Борис Джонсон провел в понедельник переговоры с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Их отправной точкой стало то прискорбное обстоятельство, что после четырех раундов дискуссий о возможной сделке никакого существенного прорыва достигнуто не было. Джонсон настаивает на том, чтобы переговоры завершились уже к осени, дабы достичь некоторой определенности с учетом того, что переходный период заканчивается в декабре. Для Евросоюза это означает, что Британия переходный период продлевать не намерена и если сделка не будет достигнута, то Соединенное Королевство будет готово начать торговлю по правилам ВТО с 1 января 2021 года.
Премьер Великобритании Борис Джонсон требует согласовать сделку с Евросоюзом до конца лета, но пока все переговоры завершались ничем. Фото: GettyImages Премьер Великобритании Борис Джонсон требует согласовать сделку с Евросоюзом до конца лета, но пока все переговоры завершались ничем. Фото: GettyImages
Премьер Великобритании Борис Джонсон требует согласовать сделку с Евросоюзом до конца лета, но пока все переговоры завершались ничем. Фото: GettyImages

Судя по всему, Джонсон хочет, чтобы команды переговорщиков встречались каждую неделю до конца июля в формате бесед "с глазу на глаз" в узком кругу лиц. Переговорщики выставляют при этом свои "про" и "контра". Например, французская сторона не исключает брекзита без договора в случае, если Джонсон откажется пускать рыболовецкие суда в британские воды и не обеспечит одинаковых конкурентных правил для европейцев и британцев.

Фото: AFP/John NGUYEN
Джонсон призвал не заниматься переписыванием истории

Фундаментальным выглядит пока лишь то, что разворот друг от друга на 180 градусов не устраивает ни Британию, ни Европу. Развод сторон, чье совместное хозяйство накапливалось десятилетиями и общими усилиями, дело чрезвычайно сложное. Британия явно переоценивает свои возможности одиночного плавания. Тем более что патронаж со стороны Соединенных Штатов не гарантирован на фоне предстоящих президентских выборов. Остаться без столь высокого покровителя Британии было бы явно некомфортно.

Сейчас самые жаркие споры идут по части расписания всех предстоящих этапов брекзита. Главный переговорщик со стороны ЕС Мишель Барнье полагает, что договоренности можно быстро оформить и положить на стол европейскому и британскому парламентам к концу октября. Британская Би-би-си считает, что даже в случае достижения компромисса этим летом парламентарии начнут обсуждения только в декабре.

Британская сторона признает: прогресс на переговорах "остается ограниченным"

Главный переговорщик по брекзиту со стороны Британии Дэвид Фрост склонен считать, что переговоры зашли в тупик. При этом Лондон и Брюссель крайне заинтересованы ускорить переговоры и как можно скорее заключить сделку. Прогнозов на этот счет множество. Британская Daily Telegraph довольно оптимистично предполагает, что стороны достигнут компромисса к осени.

Европейский редактор Би-би-си Катя Адлер задается вопросом: замаячил ли свет в конце тоннеля в переговорном тупике? И отвечает на это: не совсем. Пока это еще не переговоры на высшем уровне, а лишь подведение итогов. Но что заметно отсутствовало в прошедших переговорах - так это вопрос, насколько далеко каждая сторона готова пойти на компромисс. Без взаимных уступок любые декларации с целью договориться об условиях сделки обречены на провал.

Исходя из мудрости "хочешь мира - готовься к войне", Евросоюз готовится сегодня к худшему варианту, а именно: к брекзиту без всякой сделки. Британская сторона признает, что прогресс на переговорах "остается ограниченным". Разногласия не были разрешены по вопросам рыболовства, взаимодействия полиции и обеспечения равных конкурентных правил для Евросоюза и Великобритании.

Фото: Valery HACHE / AFP
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Даунинг-стрит, 10, надеется, что начиная с конца июня переговоры будут проводиться еженедельно до конца июля, подчас один на один для лучшего понимания друг друга. В канцелярии премьер-министра утверждают, что сделка по брекзиту достижима к концу лета. В руководстве страны не сомневаются, что к осени соглашение о свободной торговле между Соединенном Королевством и Евросоюзом будет достигнуто к концу лета.

Британские обозреватели при этом подчеркивают то абсурдное обстоятельство, что страна, которая до сих пор не достигла заметного успеха в борьбе с эпидемией коронавируса, выбирает приоритетом переговоры с ЕС. А что обо всем этом думают уставшие от двойного бедствия - брекзита, умноженного на эпидемию, - британцы? 65 процентов опрошенных выступают за продление переходного периода и только 31 процент - против. Остается следить, каким образом развернутся события в стране, оказавшейся волею судеб на проснувшемся вулкане.

В мире Европа Великобритания Международные организации Европейский союз Европейская комиссия Brexit: Великобритания покидает Евросоюз

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