Лукашенко поставил задачи перед активом Гродненской области

Наиболее комфортным местом для жизни в Беларуси президент Лукашенко искренне считает живописные просторы гродненского края, которые он назвал особой землей - "западным форпостом" страны. Об этом глава государства заявил 16 июня, выступая перед активом области, передает его пресс-служба.

Напомнив, что в советское время регион считался одним из самых успешных, президент признал и в нынешнем столетии его лидирующие позиции в стране.

Гордостью области, по его словам, является аграрный экономический сектор, который прочно занимает первое место по темпам производства сельхозпродукции и урожайности зерновых. "Да и в промышленности, где, даже несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, практически удалось сохранить объемы на уровне прошлого года", - отметил Лукашенко.

Он сослался на данные статистики, согласно которой, за 25 лет объем промышленного производства в области вырос более чем в четыре раза, а экспорт товаров - почти в пять раз. Только за две последние пятилетки средняя зарплата по области увеличилась почти вдвое. Да и "обеспеченность жильем - одна из самых высоких в республике", - подчеркнул президент.

Руководство РБ, констатировал он, всегда шло навстречу просьбам региона, потому что знали: "каждый вложенный рубль попадет на благодатную почву". За время независимости здесь реализованы крупные инвестиционные проекты в сферах производства минеральных удобрений, пищевой промышленности, деревообработки. А "Гродно Азот" входит в состав наиболее крупных химических предприятий, образующих основу белорусского нефтехимического комплекса.

Самым масштабным в истории страны Лукашенко назвал сооружение в Островце первенца атомной энергетики, дав понять, что "его значение для обеспечения энергетической безопасности, да и в целом экономики страны, просто колоссальное". Правда, запуск БелАЭС, намеченный в этом году, уточнил он, требует свежих и перспективных решений по использованию излишков энергии. "Это общий вопрос Гродненского облисполкома и правительства", - сформулировал задачу перед местным начальством глава РБ.

Акцентировал внимание президент и на вопросе о безопасности АЭС. "Для меня вопрос ее безопасности, как и для вас, важнее, чем для Литвы, Польши или Германии. Если мы хотим обладать высокими технологиями, иметь дешевую электроэнергию, перемещаться на электромобилях, мы должны идти на это. Поживем - увидим. Большое видится на расстоянии", - резонного заметил Лукашенко.

Говоря о задачах текущего дня и стратегических перспективах, не обошел он вниманием и череду нерешенных проблем. До сих пор в области, признался белорусский руководитель, так и не выполнены президентские поручения относительно эффективного социально-экономического развития, импортозамещения, создания новых рабочих мест, благоустройства и наведения порядка в ЖКХ. "Вы же умеете все делать качественно. Особенно строить. Просто молодцы. Но надо быть более активными", - посоветовал лидер страны.

Обозначил он и приоритеты в привлечении зарубежного капитала, пояснив, что сейчас инвестиции ради инвестиций для Беларуси уже не актуальны. "Строительство производственных объектов нужны такие, которые будут приносить прибыль. Это основное. Поэтому инвестиции инвестициям рознь", - уточнил президент.

Он напомнил, что за годы независимости в стране реализовали многие инвестпроекты. В частности, КНР предоставила кредитные линии на миллиарды долларов, но они пока не выбраны полностью. "Я никогда не соглашусь на то, чтобы кому-то отдать деньги, а он подумает, что строить. Нам надо строить то, что нужно. Самое главное, что будет приносить прибыль и продаваться на международных рынках", - пояснил экономическую стратегию Лукашенко.