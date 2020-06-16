Новости

В чумном могильнике в Литве найдена жертва тропического сифилиса 20:38
Биологи нашли в организме человека резервуар для хранения ВИЧ 20:28
Фигуристка Липницкая подтвердила, что скоро станет мамой 19:41
Сенаторы предложили прописать в кодексе правила оплаты нерабочих дней при ЧС 19:29
Свободны треть коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом 19:16
В Сочи столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие 18:49
DC организует собственную выставку на замену Comic-Con 18:47
Российские самолеты-амфибии помогу Турции в борьбе с пожарами 18:26
Мурад Мусаев официально стал главным тренером ФК "Краснодар" 18:25
Болгария продлит летний туристический сезон до конца октября 18:08
Под Калининградом дайверов задержали за незаконную добычу янтаря 18:02
Volkswagen и Ford вместе выпустят три автомобиля 18:00
Джеймс Ганн покинет Marvel после третьих "Стражей Галактики" 17:59
Синоптики пообещали рекордную за 128 лет жару в Москве 17:58
В Череповце локализовали разлив бензола 17:58
Мэру Франкфурта-на-Одере грозит крупный штраф за объятия с польским мэром 17:57
Власти Испании закупят полмиллиона ноутбуков и планшетов для школьников 17:56
В США авиакомпании не возьмут на борт пассажиров без масок 17:54
В Москве курьер украл бумажник сотрудника посольства Турции 17:47
Toyota Supra разбили о дерево на ровной дороге во время тест-драйва 17:45
В Башкирии на сбившего подростков таксиста завели дело 17:42
Число жертв перестрелки в Ингушетии выросло до пяти 17:37
"Единая Россия" назвала пять новых кандидатов на губернаторские выборы 17:27
"Единая Россия" поддержит всех самовыдвиженцев на выборах губернатора 17:10
На набережной Фонтанки насмерть разбился мотоциклист 17:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда абитуриентам лучше подавать документы в вузы
Когда абитуриентам лучше подавать документы в вузы
Какие факторы нельзя будет использовать для изменения тарифа автострахования
Какие факторы нельзя будет использовать для изменения тарифа автострахования
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
Английским малоимущим школьникам выдадут ваучеры на бесплатное пользование интернетом в течение шести месяцев. Ожидается, что новая совместная программа британского министерства образования и телекоммуникационной компании BT поможет детям из 10 тысяч семей, которым финансово тяжело обеспечивать ребенку возможность учиться онлайн. Напомним, что в рамках ослабления карантина в Британии за парту позволили вернуться учащимся лишь некоторых классов, остальные школьники продолжают учиться дома.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Отправлять заявки на ваучеры можно будет через местные власти и государственные школы, решение о выделении средств будут принимать в минобразования. После получения ваучера дети смогут свободно подсоединяться к любой из пяти миллионов точек Wi-Fi, принадлежащих BT по всей стране. Это позволит им "не отставать от цифрового обучения и онлайн-уроков до конца семестра и во время летних каникул, равно как и осенью", цитирует BBC представителя BT Марка Аллера.

Фото: AP Photo/Alberto Pezzali
Власти Великобритании пересмотрят дистанцию в два метра между людьми

На сегодняшний день, как недавно заявила депутат парламента от Лейбористской партии Сиобхан МакДонах, около 700 тысяч британских школьников не могут учиться онлайн дома из-за отсутствия доступа в интернет. Не у всех есть и подходящая для этого техника. В апреле британские власти пообещали выдать малоимущим семьям ноутбуки, чтобы их дети не отставали от школьной программы. Но из 200 тысяч обещанных компьютеров до новых владельцев дошли только 100 тысяч.

В мире Европа Великобритания

Главное сегодня

Путин проведет полноформатную "Прямую линию" в этом году
Минздрав: Для прерывания передачи COVID иммунитет должен быть у 45% людей
Собянин: Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля
Иванов назвал условие возобновления международных полетов
Число жертв перестрелки в Ингушетии выросло до пяти
Граждане получат скидку до 95% на перевод автомобиля на газ
Зачем протестующие превратили столицу штата Вашингтон в "автономную зону"
Как на практике заработало авиасообщение в пределах Шенгенской зоны