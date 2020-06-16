Отправлять заявки на ваучеры можно будет через местные власти и государственные школы, решение о выделении средств будут принимать в минобразования. После получения ваучера дети смогут свободно подсоединяться к любой из пяти миллионов точек Wi-Fi, принадлежащих BT по всей стране. Это позволит им "не отставать от цифрового обучения и онлайн-уроков до конца семестра и во время летних каникул, равно как и осенью", цитирует BBC представителя BT Марка Аллера.
На сегодняшний день, как недавно заявила депутат парламента от Лейбористской партии Сиобхан МакДонах, около 700 тысяч британских школьников не могут учиться онлайн дома из-за отсутствия доступа в интернет. Не у всех есть и подходящая для этого техника. В апреле британские власти пообещали выдать малоимущим семьям ноутбуки, чтобы их дети не отставали от школьной программы. Но из 200 тысяч обещанных компьютеров до новых владельцев дошли только 100 тысяч.