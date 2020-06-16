Минюст предлагает ввести штрафы за помехи в работе адвокатам

Новости

Сенаторы предложили прописать в кодексе правила оплаты нерабочих дней при ЧС 19:29
Свободны треть коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом 19:16
В Сочи столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие 18:49
DC организует собственную выставку на замену Comic-Con 18:47
Российские самолеты-амфибии помогу Турции в борьбе с пожарами 18:26
Мурад Мусаев официально стал главным тренером ФК "Краснодар" 18:25
Болгария продлит летний туристический сезон до конца октября 18:08
Под Калининградом дайверов задержали за незаконную добычу янтаря 18:02
Volkswagen и Ford вместе выпустят три автомобиля 18:00
Джеймс Ганн покинет Marvel после третьих "Стражей Галактики" 17:59
Синоптики пообещали рекордную за 128 лет жару в Москве 17:58
В Череповце локализовали разлив бензола 17:58
Мэру Франкфурта-на-Одере грозит крупный штраф за объятия с польским мэром 17:57
Власти Испании закупят полмиллиона ноутбуков и планшетов для школьников 17:56
В США авиакомпании не возьмут на борт пассажиров без масок 17:54
В Москве курьер украл бумажник сотрудника посольства Турции 17:47
Toyota Supra разбили о дерево на ровной дороге во время тест-драйва 17:45
В Башкирии на сбившего подростков таксиста завели дело 17:42
Число жертв перестрелки в Ингушетии выросло до пяти 17:37
"Единая Россия" назвала пять новых кандидатов на губернаторские выборы 17:27
"Единая Россия" поддержит всех самовыдвиженцев на выборах губернатора 17:10
На набережной Фонтанки насмерть разбился мотоциклист 17:04
В Белгородской области открыли пляжи 17:01
Еще один автомобиль для российского рынка начали собирать в Беларуси 17:00
Надежда Бабкина рассказала о романе с Александром Розенбаумом 16:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда абитуриентам лучше подавать документы в вузы
Когда абитуриентам лучше подавать документы в вузы
Какие факторы нельзя будет использовать для изменения тарифа автострахования
Какие факторы нельзя будет использовать для изменения тарифа автострахования
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
16.06.2020 18:25
Рубрика: Власть

Защите не мешать

Минюст предлагает ввести штрафы за помехи в работе адвокатам
Текст: Владислав Куликов
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях предусматривает санкции за воспрепятствование адвокатской деятельности. Напомним, документ недавно был вынесен на общественное обсуждение Министерством юстиции России.

"Впервые в законопроекте, разработанном министерством юстиции, прозвучало, что вмешательство в какой бы то ни было форме в адвокатскую деятельность в целях воспрепятствования осуществлению адвокатом его профессиональных полномочий наказуемо, - отметил вице-президент Федеральной палаты адвокатов Геннадий Шаров. - Если такое вмешательство не содержит уголовно наказуемого деяния, то виновные граждане могут подвергнуться административному штрафу в размере от 2 до 5 тысяч рублей или предупреждению, а должностные лица - штрафу от 5 до 10 тысяч рублей. И хотя размер штрафа не превышает меру наказания за несвоевременное предоставление информации гражданину, тем не менее начало положено, и порочная практика в отношении адвокатов стала наказуема".

Фото: iStock
Электронная система обеспечит конфиденциальное общение адвокатов с подзащитными

По его словам, введение ответственности за воспрепятствование адвокатской деятельности безусловно следует признать правильным и давно назревшим. Подобные идеи, кстати, обсуждались достаточно давно.

Однако, по мнению ФПА, установления административной ответственности недостаточно. "Должна также предусматриваться уголовная ответственность при наличии таких квалифицирующих признаков, как, например, совершение деяния с использованием должностного положения или с целью помешать принятию законного и обоснованного решения при осуществлении правосудия", - говорит Геннадий Шаров.

Напомним, сегодня в КоАП предусмотрена только ответственность за игнорирование запросов адвокатов. Подобная норма сохранится и в новом законе, так что отказывать адвокату в предоставлении необходимой информации также будет наказуемо.

Бесплатного адвоката получат обвиняемые при угрозе административного ареста

Практика по применению данных правил активно нарабатывается. Например, недавно в Ростовской области привлекли к ответственности бывшего руководителя одного из ГУПов за ответ на адвокатский запрос задним числом. Адвокату для оказания квалифицированной юридической помощи в рамках гражданского дела нужны были копии актов обследования нежилого помещения и иная информация. В ГУПе тянули и ответили лишь после того, как адвокат обратился в прокуратуру.

Власть Право Административное право Правительство Минюст Проблемы адвокатуры Административное законодательство

Главное сегодня

Путин проведет полноформатную "Прямую линию" в этом году
Иванов назвал условие возобновления международных полетов
Число жертв перестрелки в Ингушетии выросло до пяти
Кремль призвал к сдержанности в ситуации на Корейском полуострове
Граждане получат скидку до 95% на перевод автомобиля на газ
Начался прием заявлений для голосования на дому по поправкам в Конституцию
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
Родители почти 20 млн детей получили выплаты по 10 тысяч рублей