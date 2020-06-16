Минюст предлагает ввести штрафы за помехи в работе адвокатам

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях предусматривает санкции за воспрепятствование адвокатской деятельности. Напомним, документ недавно был вынесен на общественное обсуждение Министерством юстиции России.

"Впервые в законопроекте, разработанном министерством юстиции, прозвучало, что вмешательство в какой бы то ни было форме в адвокатскую деятельность в целях воспрепятствования осуществлению адвокатом его профессиональных полномочий наказуемо, - отметил вице-президент Федеральной палаты адвокатов Геннадий Шаров. - Если такое вмешательство не содержит уголовно наказуемого деяния, то виновные граждане могут подвергнуться административному штрафу в размере от 2 до 5 тысяч рублей или предупреждению, а должностные лица - штрафу от 5 до 10 тысяч рублей. И хотя размер штрафа не превышает меру наказания за несвоевременное предоставление информации гражданину, тем не менее начало положено, и порочная практика в отношении адвокатов стала наказуема".

По его словам, введение ответственности за воспрепятствование адвокатской деятельности безусловно следует признать правильным и давно назревшим. Подобные идеи, кстати, обсуждались достаточно давно.

Однако, по мнению ФПА, установления административной ответственности недостаточно. "Должна также предусматриваться уголовная ответственность при наличии таких квалифицирующих признаков, как, например, совершение деяния с использованием должностного положения или с целью помешать принятию законного и обоснованного решения при осуществлении правосудия", - говорит Геннадий Шаров.

Напомним, сегодня в КоАП предусмотрена только ответственность за игнорирование запросов адвокатов. Подобная норма сохранится и в новом законе, так что отказывать адвокату в предоставлении необходимой информации также будет наказуемо.

Практика по применению данных правил активно нарабатывается. Например, недавно в Ростовской области привлекли к ответственности бывшего руководителя одного из ГУПов за ответ на адвокатский запрос задним числом. Адвокату для оказания квалифицированной юридической помощи в рамках гражданского дела нужны были копии актов обследования нежилого помещения и иная информация. В ГУПе тянули и ответили лишь после того, как адвокат обратился в прокуратуру.