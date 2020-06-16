Минобороны: Парады Победы пройдут в 28 российских городах

Перед Минобороны не стоит задача провести парады Победы 24 июня во всех регионах России.

Как заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, нет и не может быть цели провести парады любой ценой, в некоторых из регионов пройдут, скорее, символические мероприятия. Он подчеркнул, что требования безопасности во время празднования 24 июня будут полностью соблюдены.

По словам Конашенкова, парады и военные салюты в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 городах. Это - города-герои, а также те города, где дислоцируются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейских корпусов​​​.

"В других городах и населенных пунктах Российской Федерации 24 июня будут проведены праздничные мероприятия и торжественные шествия с участием военнослужащих", - сказал официальный представитель Минобороны.