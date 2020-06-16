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16.06.2020 11:30
Рубрика: Общество

Минпросвещения сформулировало базовые ценности воспитания в России

Текст: Татьяна Замахина
Министр просвещения России Сергей Кравцов назвал депутатам Госдумы базовые ценности, которые должна прививать новая федеральная программа воспитания. Это - Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.
Сергей Кравцов. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС Сергей Кравцов. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Сергей Кравцов. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Об этом он заявил на заседании профильного комитета Госдумы, где обсуждаются президентские поправки о воспитании в школах.

Фото: Владимир Саяпин/ТАСС
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Кравцов рассказал, что его ведомство уже разработало и обсудило с педагогами новый документ, который установит единую примерную программу воспитания школьников по всей стране.

- Это не дополнительная некая бюрократическая нагрузка на школы, - подчеркнул министр. - Это систематизация той работы, которая уже ведется образовательными организациями.

Ранее Рособрнадзор проанализировал воспитательные программы в школах и выяснил, что они "написаны под копирку, и реальной воспитательной работы не ведется". Новая программа, по оценке министра, должна исправить этот недостаток. Вместе с тем, по словам Кравцова, разработанный документ "достаточно вариативен" и позволяет организовать воспитательную работу в зависимости от условий и возможностей школы.

Советы родителей наделят правом принимать участие в разработке программ в школах, добавил Кравцов.

Депутаты спросили о ресурсах на реализацию законопроекта. По поручению президента Мипросвещения с ведомствами разрабатывает новый федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан РФ", рассказал Кравцов. Это будет часть нацпроекта в сфере образования. Там и предусмотрены ресурсы на реализацию.

Фото: Александр Корольков
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Министр перечислил депутатам ценности, на которых будут основываться общая примерная программа и программы школ. Однако он заявил, что вышеприведенный список еще может дополняться. Первый зампред комитета Олег Смолин внес предложение - добавить в перечень ценностей "свободу" и "справедливость".

Согласно поправкам президента, воспитание в России станет частью образовательной программы, работа в этом направление попадет в календарный план. Расширяется понятие воспитания, оно будет связано с формированием чувства патриотизма и гражданственности и уважением к памяти защитников Отечества и подвигам его героев. Также в детях будут воспитывать уважение к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, бережное отношение к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, к природе и окружающей среде.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Законодательная власть Госдума

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