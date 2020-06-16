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16.06.2020 19:35
Рубрика: Общество

Минздрав: Для прерывания передачи COVID иммунитет должен быть у 45% людей

Текст: Светлана Ментюкова
Наличие популяционного иммунитета к новому коронавирусу у более чем 45% населения гарантирует прерывание цепочки его передачи. Такое мнение в эфире программы "Док Ток" на Первом канале высказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Фото: Сергей Михеев
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"Популяционный иммунитет свыше 45%, а лучше, чтобы это приближалось к 50-60%, уже гарантирует прерывание цепочки", - сообщил он.

При этом глава Минздрава отметил, что бессимптомного протекания коронавирусной инфекции не бывает, но симптомы могут не совпадать с привычной симптоматикой респираторных заболеваний.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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"Под симптомами чаще всего понимают клинику, напоминающую острые респираторные заболевания. Но как мы видим, при коронавирусе бывает и несколько другого рода симптоматика. В частности, это связано с повышением свертываемости крови и появлением тромбов, в том числе у пациентов скомпрометированных (имеющих хронические заболевания). Поэтому нельзя говорить о совсем бессимптомном течении", - сказал Михаил Мурашко.

По его мнению, при благоприятном развитии ситуации, полностью отказаться от ограничений, введенных из-за коронавируса, можно будет в феврале 2021 года, предполагает глава Минздрава.

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