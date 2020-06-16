Минздрав направил в регионы России врачей для помощи с COVID-19

Минздрав России направил специалистов для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в Карачаево-Черкесию, Амурскую и Свердловскую области.

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, направленные в регионы врачи помогут "не только выстроить маршрутизацию, но и оказать конкретную помощь пациентам и улучшить исходы".

В Карачаево-Черкесии с сегодняшнего дня приступила к работе сводная команда из восьми врачей НИЦ кардиологии Минздрава России и 17 медиков Башкирского государственного медицинского университета. Среди них инфекционисты, эпидемиологи, терапевты, врачи-стажеры, главный внештатный анестезиолог, пульмонолог, сердечно-сосудистый хирург, медицинские сестры. А возглавляет этот десант главный врач Белорецкой центральной районной клинической больницы Евгений Кустов. Предполагается, что сводная бригада будет работать в "красной зоне" COVID-отделения в течение недели.

Также врачей из Уфы встретили в Амурской области, а Свердловская область приняла команду специалистов из НИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России.

Специалисты федеральных медицинских учреждений уже совершили 16 выездов в 11 регионов, где организуют лечение заболевших, выстраивают маршрутизацию и консультируют местных врачей по наиболее сложным случаям.