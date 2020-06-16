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16.06.2020 16:37
Рубрика: Экономика

Московская биржа запустит торги иностранными акциями до конца лета

Текст: Игорь Зубков

Мосбиржа до конца лета рассчитывает запустить торги акциями 25-30 иностранных эмитентов, входящих в индекс S&P 500, а к концу года предложит 50 наиболее ликвидных ценных бумаг иностранных компаний. Об этом рассказали управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Игорь Марич и директор Департамента рынка акций биржи Борис Блохин в ходе брифинга по новациям фондового рынка. В дальнейшем по мере роста спроса их число будет увеличиваться.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
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Торги будут проходить в рублях, дивиденды по бумагам будут приходить в валюте, отметил Блохин.

Сейчас сделки с акциями международных компаний (Apple, Google, Microsoft, Amazon, Bank of America, Twitter, Starbucks и другие) в рамках российского законодательства возможны через Санкт-Петербургскую биржу.

Экономика Финансы Фондовый рынок Компании Биржи ММВБ-РТС

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