Московская биржа запустит торги иностранными акциями до конца лета

Мосбиржа до конца лета рассчитывает запустить торги акциями 25-30 иностранных эмитентов, входящих в индекс S&P 500, а к концу года предложит 50 наиболее ликвидных ценных бумаг иностранных компаний. Об этом рассказали управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Игорь Марич и директор Департамента рынка акций биржи Борис Блохин в ходе брифинга по новациям фондового рынка. В дальнейшем по мере роста спроса их число будет увеличиваться.

Торги будут проходить в рублях, дивиденды по бумагам будут приходить в валюте, отметил Блохин.

Сейчас сделки с акциями международных компаний (Apple, Google, Microsoft, Amazon, Bank of America, Twitter, Starbucks и другие) в рамках российского законодательства возможны через Санкт-Петербургскую биржу.