На фоне спада во многих отраслях производство продуктов питания растет

Выпуск продуктов питания и переработка сельхозпродукции по-прежнему остаются одним из драйверов роста - в мае отрасль прибавила 1,5% к маю 2019 года, следует из данных Росстата.

Вместе с тем, в сравнении с апрелем выпуск продуктов питания снизился на 5,4% - сказалось снижение запасов урожая прошлого года.

Производство гречневой крупы в мае снизилось на 11,2% к маю прошлого года и на 50,4% к апрелю 2020 года до 29,6 тыс. тонн. После ажиотажа в марте-апреле спрос на гречку существенно снизился. Выпуск макаронных и аналогичных мучных изделий в мае 2020 года также снизился по сравнению с апрелем 2020 года на 19,1% - до 126,97 тыс. тонн. Но к маю прошлого года рост составил 21,1%.

Производство свекловичного сахара, напротив, серьезно выросло - в 3,4 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и на 40,4% в сравнении с апрелем 2020 года. В мае объем его производства составил 131,9 тыс. тонн.

Мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и прочих животных не столь существенно, но тоже выросло: всего произведено на 11,2% больше, чем в мае 2019 года и на 0,3% больше, чем в апреле 2020 года. По объемам производства лидирует свинина парная, остывшая или охлажденная (229,9 тыс. тонн - на 12% больше, чем в мае 2019 года и на 0,5% больше, чем в апреле 2020 года). Охлажденного мяса птицы в России произведено 278,99 тыс. тонн (на 7,7% больше, чем в мае 2019 года и на 5,1% больше, чем в апреле 2020 года). Объем производства говядины и телятины (мясо парное, остывшее или охлажденное) составил 18,64 тыс. т. (на 2,9% больше, чем в мае 2019 года, на 1,9% меньше, чем в апреле 2020 года). Мясных полуфабрикатов произведено на 4,8% больше, чем в мае 2019 года и на 4,1% больше, чем в апреле 2020.

Мясных консервов в мае 2020 года было произведено 60,1 млн. условных банок, то есть на 59,6% больше, чем в мае прошлого года, и на 6,8% меньше, чем в апреле 2020 года. Выпуск мясной продукции для детского питания, в том числе из мяса птицы, вырос на 46,6% по сравнению с маем прошлого года, составив 1,9 тыс. тонн. Производство консервов из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов в мае 2020 года выросло в 11,6 раза по сравнению с маем прошлого года и в 2,1 раза по сравнению с апрелем 2020 года, составив 3,79 млн условных банок.

Рафинированное подсолнечное масло и его фракции также показали рост - на 22,4% по сравнению с маем 2019 года до 212,3 тыс. т., по нерафинированному маслу объем производства увеличился на 21,0% по сравнению с маем 2019 года до 551,1 тыс. т.

Сливочного масла в мае было изготовлено 26,1 тыс. т. (на 8,3% больше, чем в мае 2019 года и на 8,2% больше, чем в апреле 2020 года), сыров - 47,14 тыс. т. (на 2,6% больше, чем в мае 2019 года и на 9,3% больше, чем в апреле 2020 года), творога - 42,3 тыс. т. (на 7,5% больше, чем в мае 2019 года и на 1,5% больше, чем в апреле 2020 года), сметаны - 46,78 тыс. т. (на 6,9% больше, чем в мае 2019 года и на 2,2% больше, чем в апреле 2020 года).