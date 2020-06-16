На границе с Китаем погибли трое военных Индии

В ходе столкновения между военными Индии и Китая погибли три индийских военнослужащих - офицер и два солдата. Инцидент, по информации издания The India Times, произошел вечером понедельника в долине Галван.

"Во время процесса деэскалации, проходящего в долине Галван, вчера вечером произошло ожесточенное противостояние, приведшее к жертвам. Среди погибших с индийской стороны - офицер и два солдата. Высокопоставленные военные обеих сторон в настоящее время встречаются на месте, чтобы разрядить обстановку", - говорится в заявлении индийского военного ведомства. По неподтвержденной информации ряда индийских СМИ, с китайской стороны также есть раненные.

Министерство иностранных дел Китая, передает ТАСС, не располагает информацией о гибели офицера и двух солдат индийской армии в пограничном с китайской территорией районе. Об этом заявил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь. "Мне ничего не известно об этом", - заявил дипломат.