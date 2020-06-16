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16.06.2020 13:25
Рубрика: Происшествия

На юго-востоке Москвы задержали сбытчика фальшивых денег

Текст: Михаил Фалалеев
Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил о задержании в Юго-Восточном административном округе столицы подозреваемого в хранении поддельных денег.

Васенин рассказал, что сотрудниками полиции в Москве на 14 км МКАД был задержан 25-летний приезжий, который пытался расплатиться поддельными купюрами в одном из торговых центров.

Фото: МВД МЕДИА/ youtube.com
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При личном досмотре у мужчины были обнаружены и изъяты 13 купюр номиналом 5 тысяч рублей. Злоумышленник приобрел их через интернет. Он намеревался оплатить ими товар в магазине, заведомо зная, что они ненастоящие. Исследование показало, что изъятые купюры по способу печати реквизитов и защитных элементов действительно являются поддельными.

Следствием УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Происшествия Преступления Криминал Москва ГУМВД Москвы РГ-Видео

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