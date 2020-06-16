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16.06.2020 09:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Урале отлили памятник якутскому снайперу

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: Пресс-служба "КЗАХЛ" Фото: Пресс-служба "КЗАХЛ"
Фото: Пресс-служба "КЗАХЛ"

Каслинский завод архитектурно-художественного литья отлил памятник якутскому снайперу, который установлен в столице республики Саха. 2,5- метровая скульптура стала собирательным образом якутских воинов, принимавших участие в Великой Отечественной войне, сообщили во вторник на предприятии.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
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- Снайпер изображен в момент боя: его крепкая фигура устремлена вперед, за спиной развевается плащ-палатка, в руках - винтовка, которая на войне была его оружием, а в мирной жизни - орудием охотничьего промысла, - пояснили на предприятии. - Он установлен на территории мемориального комплекса "Солдат Туймаады" в Якутске. Торжественное открытие намечено на 24 июня и будет транслироваться в прямом эфире регионального телевидения.

Как пояснил генеральный директор завода Владимир Киселев, памятник снайперу стал четвертой скульптурой, отлитой каслинскими мастерами для Якутии. Однако над монументом снайперу коллектив трудился с особым воодушевлением. "Это была возможность в год юбилея Великой Победы выразить глубокое уважение и искреннюю благодарность поколению победителей", - отметил Киселев.

Общество История Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток УрФО Челябинская область ДФО Якутия 75 лет Великой Победы

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