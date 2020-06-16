Названы причины отказа Японии от размещения американских комплексов ПРО

"Мы приостанавливаем процесс развертывания", - заявил министр обороны Таро Коно в минувший понедельник. По некоторым данным, премьер Синдзо Абэ отдал соответствующее распоряжение еще 12 июня.

На такой шаг официальный Токио подтолкнуло сразу несколько причин. Размещение комплексов ПРО оказалось дорогостоящим проектом. Сегодня для японского правительства денежный вопрос является крайне болезненным. Кабмин вынужден работать в условиях негативных экономических последствий пандемии коронавируса и учитывать предстоящие расходы из-за переноса летних Олимпийских Игр на 2021 год.

Дополнительным фактором, который заставил японцев пересмотреть свои подходы к приобретению американских систем ПРО, стала небезопасность их эксплуатации. Разгонный блок используемой в Aegis Ashore ракеты во время запуска может упасть за пределы военного полигона и причинить ущерб гражданскому населению, передает газета "Асахи симбун". Устранение дефекта потребует серьезной доработки снарядов, в первую очередь, их программного обеспечения, что связано с привлечением дополнительного финансирования.

Не последнюю роль в принятии решения отказаться от установки Aegis Ashore сыграла принципиальная позиция руководства японских регионов, которое под давлением общественности так и не одобрило размещение комплексов в префектурах Акита и Ямагути. Японские жители опасались негативного воздействия радаров на здоровье человека.

Вашингтон пока никак не прокомментировал действия японской стороны. При этом министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что случившееся не скажется на японско-американских отношениях. Впрочем, президент США Дональд Трамп вряд ли останется удовлетворен позицией японского правительства. Тем более, что американская администрация уже санкционировала продажу противоракетных систем Токио.

Не исключено, что глава США в привычной для него манере будет давить на Японию и потребует пересмотреть не выгодное для американцев решение. Известно, что Вашингтон и Токио в будущем обсудят тему покрытия расходов в размере 180 миллиардов иен (1,6 миллиарда долларов США) по уже подписанным в рамках процесса развертывания ПРО контрактам.

Напомним, что к 2023 году планировалось развернуть американские комплексы ПРО Aegis Ashore в северной и юго-западной частях главного японского острова Хонсю - в префектурах Акита и Ямагути. По расчетам специалистов, такое расположение систем позволило бы закрыть всю японскую территорию от ударов баллистических ракет потенциального противника. Японские власти готовились израсходовать на приобретение комплексов Aegis Ashore солидную сумму в 268 миллиардов иен (около 2,4 миллиарда долларов США - прим. "РГ").