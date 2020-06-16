Неверов рассказал о видах удаленной работы, которые могут появиться в ТК

"В Трудовом кодексе предлагается определить три вида удаленной работы: непосредственно дистанционная работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа", - приводит ТАСС слова Неверова.

Под дистанционной занятостью подразумевается выполнение трудовых обязанностей вне стационарного рабочего места на территории работодателя, его филиала или представительства. Работать удаленно можно будет временно, при этом гарантируется выплата заработной платы в полном размере при сохранении объема работы, указанного в трудовом договоре, подчеркнул депутат.

По его словам, переход на временную "удаленку" возможен на основании трудового договора или дополнительного соглашения к нему. Также это можно будет сделать в упрощенном порядке без допсоглашений в случае непредвиденных обстоятельств.

Цель документа, рассказал Сергей Неверов, сбалансировать интересы работодателей и сотрудников и защитить последних. Среди нововведений он отметил нормы о рабочем времени на "удаленке", об исключении дискриминации при расторжении трудового договора.

По его словам, фракция при принятии законопроекта в первом чтении инициирует постановление Госдумы, в котором обозначат направления доработки поправок. "Туда войдут идеи, которые будут высказаны в ходе широкого общественного обсуждения, которое организовано партией "Единая Россия" по поручению ее председателя Дмитрия Медведева", - подчеркнул Неверов.