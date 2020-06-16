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16.06.2020 11:32
Рубрика: Экономика

Неверов рассказал о видах удаленной работы, которые могут появиться в ТК

Текст: Ксения Воронцова
Три вида дистанционной работы предлагается прописать в Трудовом кодексе РФ согласно соответствующему законопроекту, рассказал один из его авторов, лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

"В Трудовом кодексе предлагается определить три вида удаленной работы: непосредственно дистанционная работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа", - приводит ТАСС слова Неверова.

Фото: iStock
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Под дистанционной занятостью подразумевается выполнение трудовых обязанностей вне стационарного рабочего места на территории работодателя, его филиала или представительства. Работать удаленно можно будет временно, при этом гарантируется выплата заработной платы в полном размере при сохранении объема работы, указанного в трудовом договоре, подчеркнул депутат.

По его словам, переход на временную "удаленку" возможен на основании трудового договора или дополнительного соглашения к нему. Также это можно будет сделать в упрощенном порядке без допсоглашений в случае непредвиденных обстоятельств.

Цель документа, рассказал Сергей Неверов, сбалансировать интересы работодателей и сотрудников и защитить последних. Среди нововведений он отметил нормы о рабочем времени на "удаленке", об исключении дискриминации при расторжении трудового договора.

По его словам, фракция при принятии законопроекта в первом чтении инициирует постановление Госдумы, в котором обозначат направления доработки поправок. "Туда войдут идеи, которые будут высказаны в ходе широкого общественного обсуждения, которое организовано партией "Единая Россия" по поручению ее председателя Дмитрия Медведева", - подчеркнул Неверов.

Экономика Работа Занятость Партии "Единая Россия" Рынок труда Законопроекты и комментарии

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