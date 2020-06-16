В Основной Закон страны вносится норма о поддержке российских соотечественников. О том, как изменится картина Русского мира в случае одобрения поправок, рассказал во вторник на видеоконференции с представителями зарубежных русскоязычных СМИ зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Напомним, согласно закону о поправке, статья 69 Конституции дополнится следующей нормой: "Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности". "Обратите внимание - мы вводим понятие "соотечественники" в столетие "великого исхода". Это знак примирения", - подчеркнул сенатор.

Он также рассказал о карьерных перспективах для соотечественников в России. По его словам, запрет чиновникам иметь иностранный паспорт никак на них не скажется. "Эти ограничения действуют следующим образом: если ваш умный, образованный студент возвращается на историческую Родину, завоевывает там доверие сограждан, идет на выборы - пожалуйста. Но он должен подписать обязательство, что в случае победы откажется от иностранного гражданства", - пояснил парламентарий. Недосягаемым останется лишь пост президента. "Этот человек никогда не должен иметь ничего подобного, это верховный главнокомандующий, он никогда не должен ни в чем клясться никакому другому государству", - отметил Андрей Климов.

Когда защита соотечественников станет конституционной нормой, властям РФ будет проще действовать за рубежом, заявил сенатор. Например, защищать права русскоязычных СМИ. "Сейчас поправки вступят в силу, и, уверяю вас, вы почувствуете разницу. Может, не на следующий день, но в обозримом будущем", - сказал сенатор журналистке из Латвии.

Когда защита соотечественников станет конституционной нормой, властям РФ будет проще действовать за рубежом

Андрей Климов уверен, что конституционные преобразования в России и "тектонические" глобальные процессы дают Русскому миру все шансы "выйти на качественно новый уровень".

Сенатор напомнил, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет и за рубежом - в ста с лишним странах откроется 250 участков.